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Арбитражная практика

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Арбитраж признал банкротом нижегородский завод бронеавтомобилей

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Нижегородской области, Нижегородская область, Россия
19:39 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен – РАПСИ. Арбитражный суд Нижегородской области по заявлению налоговой инспекции признал банкротом ООО «Постановление 656» (ранее называлось ООО «Завод Рида»), занимающееся производством бронированных автомобилей представительского класса, говорится в решении суда.

Конкурсным управляющим должника утверждена Оксана Авдонина из Союза арбитражных управляющих «Возрождение».

Решением единственного участника ООО «Завод «Рида» от 22 апреля фирменное наименование предприятия изменено на ООО «Постановление 656». Заявление направлено в суд инспекцией ФНС по Сормовскому району Нижнего Новгорода.

Завод бронеавтомобилей занимается разработкой, проектированием и производством бронированных автомобилей на базе Toyota Land Cruiser, Toyota Camry, Lexus 570, Mercedes G, Mercedes GL.

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Арбитраж признал банкротом нижегородский завод бронеавтомобилей

19:39 27/09/2016 Арбитражный суд Нижегородской области по заявлению налоговой инспекции признал банкротом ООО «Постановление 656» (ранее называлось ООО «Завод Рида»), занимающееся производством бронированных автомобилей представительского класса, говорится в решении суда.
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