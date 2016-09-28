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Арбитражная практика

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Суд возвратил фирме иск о банкротстве поставщика электроэнергии для Минобороны

Контекст
Теги: Банкротство, Министерство обороны РФ, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:16 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы возвратил ОАО «Татэнергосбыт» заявление о признании банкротом ОАО «Оборонэнергосбыт», которое является единственным поставщиком электроэнергии для Минобороны РФ, сообщили РАПСИ в суде.

Ранее арбитраж оставил это заявления без движения в связи с его ненадлежащим оформлением. Однако в установленный судом срок компания не устранила обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.

Суд 12 июля оставил без рассмотрения заявление ПАО «Мосэнергосбыт» о признании банкротом компании «Оборонэнергосбыт» в связи с погашением долга перед заявителем.

Кроме того, в суде находятся на рассмотрении заявления ОАО «Читаэнергосбыт», МОЭСК, АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Международный расчетный центр Энергохолдинг» о банкротстве поставщика электроэнергии. Представитель должника в суде заявил, что компания намерена погасить задолженность.

ОАО «Оборонэнергосбыт» 2 февраля 2010 года Правительством РФ было определено единственным поставщиком электрической энергии для нужд Минобороны РФ. С января 2011 года компания осуществляет поставку электрической энергии потребителям Минобороны, дислоцированным в странах СНГ.

В ноябре 2015 года компания «Оборонэнергосбыт» сообщила, что в связи с неплатежами основных потребителей и населения у нее образовалась просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками оптового и розничного рынков электроэнергии и сетевыми организациями. «Это дало повод отдельным недобросовестным гарантирующим поставщикам (менеджерам) к злоупотреблениям своими правами, выразившимся в попытках ввести ограничения электроснабжения объектов, подведомственных Минобороны России несмотря на свою осведомленность в действительных причинах образовавшейся задолженности и ориентировочных сроках ее погашения», - отмечалось в сообщении.

В целях недопущения противоправных действий, создающих угрозу надежности и бесперебойности энергоснабжения воинских частей, компания «Оборонэнергосбыт» по каждому такому эпизоду обращается в органы военной прокуратуры и антимонопольное ведомство. Также компания сообщила, что Минобороны РФ принято решение о выделении очередного транша на оплату коммунальных услуг в 2015 году.

Главная военная прокуратура (ГВП) России в июле 2015 года сообщила, что выявлены факты хищения на сумму почти миллиард рублей при проверке выполнения государственных контрактов на энергоснабжение военных объектов. «Установлено, что бывшие должностные лица, осуществлявшие управленческие функции в открытом акционерном обществе «Оборонэнергосбыт», неоднократно неправомерно завышали стоимость поставляемой электроэнергии, чем причинили государству ущерб на сумму свыше 500 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

В рамках этих же контрактов, используя «липовые» договоры с субподрядными организациями о якобы выполненных работах по обслуживанию сетей, злоумышленники похитили из казны более 400 миллионов рублей, сообщила ГВП. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), максимальная санкция по которой - лишение свободы на 10 лет.

В июле ряд СМИ сообщили, что бывший гендиректор ОАО «Оборонэнергосбыт» Александр Змихновский заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Змихновского обвиняют в хищении 450 миллионов рублей, он находится в розыске. По предварительным данным, экс-глава «Оборонэнергосбыта» в настоящее время скрывается в Турции.

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Суд возвратил фирме иск о банкротстве поставщика электроэнергии для Минобороны

09:16 28/09/2016 Арбитражный суд Москвы возвратил ОАО «Татэнергосбыт» заявление о признании банкротом ОАО «Оборонэнергосбыт», которое является единственным поставщиком электроэнергии для Минобороны РФ, сообщили РАПСИ в суде.
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