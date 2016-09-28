Подтвержден отказ в иске Союза писателей Украины о правах на пансионат в Ялте

09:00 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ. Двадцать первый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске Национального союза писателей Украины к администрации Ялты об истребовании из чужого незаконного владения пансионата «Дом творчества писателей им. А.П. Чехова», сообщили РАПСИ в суде.

Заявитель обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Крыма от 31 мая.

Также арбитраж 24 марта отказал заявителю в принятии обеспечительных мер в виде запрета ряду республиканских учреждений и ведомств распоряжаться недвижимым имуществом пансионата. Суд посчитал, что требования заявителя основаны на предположениях. Кроме того, союз писателей не представил бесспорных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер может затруднить исполнение решения суда по настоящему делу и тем самым причинить ему значительный ущерб.

В качестве ответчиков по иску также заявлены Совет министров республики Крым, республиканское министерство имущественных и земельных отношений, МУП муниципального образования городской округ Ялта «Ялтинский городской пансионат» и ГУП РК «Солнечная таврика».

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в ноябре 2015 года подтвердил отказ в иске Межнационального союза писателей Крыма о признании за ним права собственности на дома творчества писателей в Ялте и Феодосии. Союз писателей обжаловал в апелляционной инстанции решение арбитражного суда республики Крым от 7 августа 2015 года.

Истец требовал также признать недействительным распоряжение совета министров Крыма в части передачи пансионата «Дом творчества писателей им. А.П. Чехова» в хозяйственное ведение ГУП «Солнечная Таврика». Ответчиками по иску выступают Национальный союз писателей Украины, совет министров Крыма и министерство курортов и туризма Крыма.

Арбитраж установил, что Фонд государственного имущества Украины в 1998 году выдал свидетельства о праве собственности на дом творчества писателей «Коктебель» в Феодосии и дом творчества писателей имени Чехова в Ялте Союзу писателей Украины на условиях совместного владения с Союзом писателей Крыма.

После присоединения Крыма к России было принято постановление Госсовета Крыма, по которому собственность общественных организаций Украины, находящаяся на территории Крыма, является собственностью республиканских подразделений соответствующих организаций, а если таковых нет - государственной собственностью Республики Крым.

Как указал суд в решении, Межнациональный союз писателей Крыма не предоставил суду доказательств того, что он является подразделением Союза писателей Украины в Крыму, поэтому указанные в иске объекты являются госсобственностью Крыма.