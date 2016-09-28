АСВ подало иск к экс-руководству "Русич центр банка" на 360,8 млн руб

09:48 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении бывших руководителей ОАО "Русич центр банк" к субсидиарной ответственности по его обязательствам перед кредиторами на сумму 360,8 миллиона рублей, говорится в сообщении агентства.

Заявление АСВ, которое является конкурсным управляющим банка, будет рассмотрено судом 30 октября.

Кроме того, ГСУ ГУ МВД России по Москве 1 апреля было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Обвинение в совершении преступления предъявлено бывшему заместителю начальника кредитного управления банка, отмечается в сообщении. "Русич центр банк" 30 мая признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается.

Арбитражный суд Москвы 20 сентября 2011 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании ОАО "Русич центр банк" банкротом. В результате проведенного временной администрацией анализа финансового состояния должника было установлено, что стоимость имущества (активов) банка составляет 176,7 миллиона рублей, а размер обязательств - 580,7 миллиона рублей.

ЦБ РФ в июле 2011 года отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, банк не исполнял в полном объеме основанные на законодательстве и нормативных актах требования предписаний Банка России, касающиеся формирования резервов с целью адекватной оценки качества активов.

Акционерами и менеджментом банка не были предприняты действенные меры по восстановлению его платежеспособности, сообщил ЦБ. В связи с этим, по мнению регулятора, банк оказался неспособен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами. В сложившихся обстоятельствах Банк России в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" был обязан отозвать у банка лицензию на осуществление банковских операций.

В мае 2009 года МВД заявило, что подозревает сотрудников банка в выводе средств за рубеж на 29 миллиардов рублей. Тогда были возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников, которые подозреваются в том, что только в 2008 году перевели указанную сумму, используя криминальные схемы. В организации преступной группы подозревался начальник управления клиентского обслуживания банка.

Тогда же председатель совета директоров "Русич центр банка" Юрий Фирдман отверг все обвинения, сообщив РИА Новости, что в отношении одного бывшего сотрудника банка - начальника клиентского отдела - возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Других сотрудников банка под следствием нет, утверждал председатель совета директоров.

Что касается расследования дела начальника клиентского отдела, то банк сотрудничал со следствием, предоставляя все документы, говорил Фирдман в мае 2009 года.