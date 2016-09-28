Арбитраж ввел процедуру наблюдения в Московском фондовом центре

РАПСИ

10:00 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен – РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО «Инвестиционная компания «Мосфинанс» ввел процедуру наблюдения в отношении одной из старейших брокерских компаний России ОАО «Московский фондовый центр» (МФЦ), сообщили РАПСИ в суде.

Временным управляющим должника утвержден Олег Илюшечкин. Требование ИК «Мосфинанс» в размере 31 миллиона рублей включено в реестр требований кредиторов МФЦ.

Суд 24 февраля 2015 года возвратил МФЦ заявление о собственном банкротстве. Ранее суд оставил это заявление без движения из-за его ненадлежащего оформления. Однако в установленный судом срок МФЦ не исправил недочеты, послужившие причиной оставления заявления без движения.

Банк России в связи с поступлением обращений в отношении неисполнения МФЦ и ЗАО «Ингосдеп» своих обязательств перед клиентами (в том числе необеспечения приема поручений клиентов) направил в мае 2015 года соответствующие материалы в МВД России.

Регулятор 12 декабря 2014 года аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные ОАО «МФЦ». Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе противодействие фондом проведению проверки. Также ЦБ указал на «неисполнение поручений клиентов общества на вывод денежных средств и ценных бумаг».

Также была аннулирована лицензия профучастника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная ЗАО «Ингосдеп», напомнил Банк России.

МФЦ был основан в 1993 году по инициативе правительства Москвы и регионального отделения ФКЦБ России. Ранее центр входил в состав крупнейших российских финансовых групп: сначала в ГК «ОЛМА», с 2006 года - в ГК «Антанта Капитал». С 2009 года МФЦ развивался как независимая компания, контрольный пакет акций которого принадлежал менеджменту.

В сентябре 2010 года МФЦ получил лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.