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Арбитражная практика

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Банк заявил требование в 100 млн руб к официальному дилеру Nissan в Абакане

Контекст
Теги: Арбитражный суд Республики Хакасия, Хакасия, Россия
10:12 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ. АКБ «Международный финансовый клуб» подало заявление в Арбитражный суд Республики Хакасия о включении долга перед ним в размере 100,3 миллиона рублей в реестр требований кредиторов ООО «Титан Моторс Абакан», являющегося официальным дилером Nissan в Абакане, говорится в определении суда.

Заявление банка будет рассмотрено судом 18 октября.

Арбитраж 28 июля по заявлению Россельхозбанка ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Титан Моторс Абакан». Временным управляющим должника назначен Иван Горбачев.

В арбитражных судах находятся на рассмотрении ряд заявлений о банкротстве официальных дилеров иностранных и российских автомобильных компаний.

В апреле ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» подало иск о признании банкротом компании «Евро-Спорт Моторс», являющейся официальным дилером Porsche AG в Новосибирске. НАО «Евро-Спорт Моторс» входит в крупнейшую в регионе группу автодилерских предприятий «СЛК-Моторс».

ПАО «Транскапиталбанк» подало в Арбитражный суд Московской области заявления о банкротстве официальных дилеров КАМАЗа (ООО «АвтоКам»), МАЗа (ООО «ТЦ «АвтоМАЗ»), а также японских Hino Motors Sales (ООО «ДМ Хино») и Isuzu (ООО «ДМ Исудзу»).

Кроме того, Арбитражный суд Московской области в феврале признал банкротом ООО «Хендэ КомТранс», являющееся первым официальным дилером коммерческих автомобилей Hyundai в РФ. Конкурсным управляющим должника назначена Елена Ребгун.

По результатам проведенного анализа ООО временный управляющий Николай Кайкы пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности компании «Хендэ КомТранс». Согласно реестру требований кредиторов должника в третью очередь реестра включены требования одного конкурсного кредитора в размере 1,4 миллиарда рублей. Управляющий считает, что восстановление платежеспособности должника невозможно, правовых оснований для введения иных процедур банкротства, кроме конкурсного производства, не имеется. Заявление о банкротстве было направлено в суд самим должником.

Компания уже более 18 лет осуществляет полный спектр услуг по продаже, гарантийному, сервисному обслуживанию грузовиков, автобусов, спецтехники Hyundai, а также продаже оригинальных запасных частей.

Арбитражный суд Москвы 2 декабря 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Хендэ КомТранс Рус», которое является официальным дистрибьютором коммерческих автомобилей Hyundai в России.

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Банк заявил требование в 100 млн руб к официальному дилеру Nissan в Абакане

10:12 28/09/2016 АКБ «Международный финансовый клуб» подало заявление в Арбитражный суд Республики Хакасия о включении долга перед ним в размере 100,3 миллиона рублей в реестр требований кредиторов ООО «Титан Моторс Абакан», являющегося официальным дилером Nissan в Абакане, говорится в определении суда.
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