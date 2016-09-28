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Арбитражная практика

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Утверждено мировое по спору Альфа-банка с УВЗ на 7,3 млрд руб и $30,2 млн

Сюжет: Арбитражные суды ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
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Теги: Взыскание задолженности, Уралвагонзавод, Арбитражный суд Челябинской области, Альфа-банк, Челябинская область, Россия
10:45 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение по иску Альфа-банка к Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил) и двум связанным с ней предприятиям о взыскании более 7,3 миллиарда рублей и 30,2 миллиона долларов долга по кредитам, сообщили РАПСИ в суде.

Производство по делу прекращено. Банк требовал взыскать с ответчиков задолженность по шести кредитным договорам со сроками погашения в 2016–2017 годах досрочно в связи с нарушением обязательств по обслуживанию кредитов и ухудшением финансового состояния заемщика - ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

В свою очередь «ЧТЗ-Уралтрак» подал в суд два встречных иска. В первом встречном иске компания просила суд установить максимальный эквивалент иностранной валюты по одному из кредитных соглашений с Альфа-банком в размере 35 рублей за доллар и пересчитать валютный кредит по этому курсу. Во втором иске компания просила признать недействительными уведомления банка о досрочном расторжении кредитных договоров. Суд эти два иска возвратил, так как они были поданы с нарушением положений Арбитражного процессуального кодекса.

Изначально банк требовал также обратить взыскание на производственные, складские, административно-бытовые корпуса ответчиков и принадлежащую им землю, заложенные в обеспечении обязательств по кредитам, но в декабре 2015 года требования в части взыскания задолженности были выделены в отдельное производство.

Ранее Альфа-банк обращался с этим иском в арбитраж Москвы, однако Девятый арбитражный апелляционный суд в июне по заявлению одного из ответчиков - ООО «Технопарк «Тракторозаводский» - постановил передать дело по подсудности в челябинский арбитраж.

УВЗ - крупнейшее предприятие РФ танкового машиностроения, разработчик и изготовитель грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Полностью принадлежит государству. Альфа-банк в мае 2015 года сообщал, что общая сумма долга предприятий группы перед банком составляет более 10,5 миллиарда рублей и 72,2 миллиона долларов, просроченная задолженность - более 3,4 миллиарда рублей.

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Утверждено мировое по спору Альфа-банка с УВЗ на 7,3 млрд руб и $30,2 млн

10:45 28/09/2016 Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение по иску Альфа-банка к Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил) и двум связанным с ней предприятиям о взыскании более 7,3 миллиарда рублей и 30,2 миллиона долларов долга по кредитам, сообщили РАПСИ в суде.
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