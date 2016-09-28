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Арбитражная практика

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Спонсор строительства мечети в Уфе подал второй иск к управлению мусульман

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд Башкирии, Башкирия, Россия
10:52 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ. Благотворительный фонд «Урал», который является спонсором строительства уфимской Соборной мечети, подал заявление в Арбитражный суд республики Башкирия к Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Башкортостана о расторжения договора пожертвования, говорится в определении суда.

Предварительные слушания по делу о расторжении договора от 15 февраля 2013 года назначены на 13 октября. Для участия в деле в качестве третьего лица привлечена фирма «Алтын курай», являющаяся генеральным подрядчиком строительства уфимской мечети.

Кроме того, суд планирует 12 октября рассмотреть заявление фонда «Урал» о взыскании с Духовного управления мусульман 64,5 миллиона рублей.

Попечительский совет по строительству Соборной мечети в Уфе 6 июня рекомендовал республиканскому Духовному управлению мусульман (заказчик строительства мечети) направить генеральному проектировщику ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» задание по оценке возможности замены дорогостоящего греческого мрамора, необходимого для наружного покрытия оставшейся необлицованной части здания строящейся, на другие материалы в целях удешевления строительства.

Управлению также было рекомендовано расторгнуть договор подряда на строительство Соборной мечети между Духовным управлением мусульман и ООО «Алтын курай».

В сообщении фонда «Урал» от 18 августа говорится, что «республиканское Духовное управление мусульман до сих пор ни один пункт решения попечительского совета не выполнило и, очевидно, что в удешевлении стоимости строительства не заинтересовано».

В связи с отсутствием дальнейших гарантий целевого и эффективного расходования благотворительных средств фонд «Урал» принял решение прекратить финансирование строительства Соборной мечети до исполнения Духовным управлением мусульман решения попечительского совета.

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Спонсор строительства мечети в Уфе подал второй иск к управлению мусульман

10:52 28/09/2016 Благотворительный фонд «Урал», который является спонсором строительства уфимской Соборной мечети, подал заявление в Арбитражный суд республики Башкирия к Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Башкортостана о расторжения договора пожертвования, говорится в определении суда.
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