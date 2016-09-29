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Арбитражная практика

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Апелляция подтвердила взыскание с DVI Group $57 млн в пользу Альфа-банка

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Альфа-банк, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Свердловская область, Россия
12:31 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «ЭнергоКапитал», входящего в крупный российский девелоперский холдинг DVI Group бизнесмена Вячеслава Каминского, на решение арбитража Свердловской области о взыскании в пользу Альфа-банка около 57 миллионов долларов, говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в апелляционном суде решение первой инстанции от 7 июня. Тогда по иску банка было взыскано солидарно с ООО «ЭнергоКапитал» и ООО «ПермьСтройИнвест» (также входит в DVI Group) 56,9 миллиона долларов долга по договору о предоставлении кредита в иностранной валюте от 7 июня 2012 года.

Кроме того, Арбитражный суд Московского округа в марте подтвердил решение о взыскании в пользу Альфа-банка около 61 миллиона долларов с четырех компаний, входящих в DVI Group.

Ответчиками по иску, в котором банк потребовал погасить задолженность по кредитному договору от 31 января 2013 года, стали заемщик ООО «ГлобалИнвест» (Иркутск) и его поручители — ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «УралИнвест» (Москва) и ООО «ИжевскИнвест». Суд взыскал солидарно с соответчиков более 57 миллионов рублей основного долга, а также проценты и неустойки.

Представитель ответчиков на заседании первой инстанции заявил встречный иск о расторжении договора поручительства с ООО «ИжевскИнвест». Он был отклонен.

Альфа-банк с начала лета подал не менее семи исковых заявлений к компаниям DVI Group на общую сумму более 194 миллионов долларов и более 54 миллионов евро. Ответчиками, кроме указанных выше компаний, в разных сочетаниях являются также ООО «ВолгаИнвест», ООО «Ди Ви Ай Реал Истейт», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «Инвестиционная компания «Строительство. Инвестиции. Реконструкция. Отделка. Сооружения», ООО «МБ-девелопмент».

Девелоперский холдинг DVI Group основан в 2002 году. Компания DVI Real Estate строит торговые комплексы и оказывает услуги по комплексному управлению коммерческой недвижимостью. Она управляет ТРК в Перми, Ижевске, Иркутске, Екатеринбурге, Волгограде, Красноярске и Москве.

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Апелляция подтвердила взыскание с DVI Group $57 млн в пользу Альфа-банка

12:31 29/09/2016 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «ЭнергоКапитал», входящего в крупный российский девелоперский холдинг DVI Group бизнесмена Вячеслава Каминского, на решение арбитража Свердловской области о взыскании в пользу Альфа-банка около 57 миллионов долларов, говорится в материалах суда.
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