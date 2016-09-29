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Арбитражная практика

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Иск Банка Москвы к "дочке" СГК на 3 млрд руб оставлен без рассмотрения

Сюжет: Рассмотрение исков к холдингу "Стройгазконсалтинг"
Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Стройгазконсалтинг, Газпром, Банк Москвы, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
14:36 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск Банка Москвы о взыскании около 3 миллиардов рублей с ЗАО «Спецэнерготранс», дочерней структуры одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» - строительной компании «Стройгазконсалтинг» (СГК), сообщили РАПСИ в суде.

Банк Москвы просил досрочно погасить задолженность по двум договорам поручительства - от 27 декабря 2013 года и от 30 декабря 2013 года, заключенным в обеспечение обязательств другой «дочки» СГК - ООО «Газтехлизинг» - по кредитам, выданным банком. «Спецэнерготранс» ранее заявил встречный иск о признании недействительным досрочного истребования Банком Москвы кредитов, он был также оставлен без рассмотрения.

Причины оставления без рассмотрения иска в материалах дела не указаны.

В 2015 году крупные иски к СГК и связанным с ним фирмам, помимо Банка Москвы, подали Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «ФК «Открытие». Суммарные требования кредитных организаций превышают 30 миллиардов рублей. В то же время первый зампред Сбербанка Максим Полетаев ранее сообщал о решении этого банка реструктурировать задолженность СГК.

СГК специализируется на обустройстве нефтегазоконденсатных месторождений, строительстве компрессорных станций, магистральных трубопроводов, автодорог, мостов, железных дорог и метрополитена. В апреле у холдинга сменились собственники — Газпромбанк и фонд United Capital Partners Ильи Щербовича сообщили, что выкупили в равных долях 100% акций СГК, являющегося одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома». До сделки основными владельцами компании были ее основатель Зияд Манасир и Руслан Байсаров.

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Иск Банка Москвы к "дочке" СГК на 3 млрд руб оставлен без рассмотрения

14:36 29/09/2016 Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск Банка Москвы о взыскании около 3 миллиардов рублей с ЗАО «Спецэнерготранс», дочерней структуры одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» - строительной компании «Стройгазконсалтинг» (СГК), сообщили РАПСИ в суде.
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