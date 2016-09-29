УФАС по заявлению "Мегафона" признало МГМСУ нарушителем законодательства

15:32 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Столичное УФАС признало по заявлению "МегаФона" Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова (МГМСУ) нарушившим закон о защите конкуренции из-за аукциона на закупку услуг связи, говорится в сообщении антимонопольного органа.

В ходе рассмотрения жалобы сотового оператора, отмечает служба, было установлено, что требования аукционной документации необоснованно ограничивают число участников закупки.

"Так, заказчик требовал от участников аукциона сохранить имеющиеся у него телефонные номера другого оператора. При этом, по смыслу действующего законодательства, оказание услуг связи с сохранением действующих номеров может быть начато новым оператором не ранее 40-го дня со дня заключения договора", - отмечается в сообщении.

Учитывая это обстоятельство, подчеркивает УФАС, в рассматриваемом случае исполнитель мог начать оказание услуг не ранее 10 мая 2016 года, в то время как срок, установленный техническим заданием заказчика, выпадал на апрель.

"Таким образом, исполнить требование о сохранении номеров мог только тот оператор, с которым у МГМСУ им. А.И. Евдокимова на момент размещения аукционной документации уже имелись договорные отношения, а именно ЗАО "Максомтел". Стоит отметить, что данная организация стала единственным оператором связи, подавшим заявку на участие в аукционе, что подтверждает ограничение заказчиком числа участников закупки", - резюмирует антимонопольная служба.