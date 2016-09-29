Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
29/09/2016 19:16
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Прекращено производство по делу о банкротстве Волгоградской ГРЭС

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Волгоградской области, Волгоградская область, Россия
16:25 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Волгограда прекратил производство по заявлению городской администрации о признании банкротом ООО «Волгоградская ГРЭС», говорится в материалах суда.

Причина прекращения производств по делу не указана. Однако 14 сентября суд зарегистрировал ходатайство администрации об отказе от заявления о банкротстве.

Суд 7 июля по иску администрации Волгограда взыскал с Волгоградской ГРЭС задолженность по договору аренды в размере около 3,2 миллиона рублей и пени в размере около 200 тысяч рублей.

ООО «Волгоградская ГРЭС» было зарегистрировано 29 апреля 2015 года. Основными видами деятельности ООО являются производство электростанцией электрической и тепловой энергии. Оно владеет всем имущественным комплексом Волгоградской ГРЭС.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Прекращено производство по делу о банкротстве Волгоградской ГРЭС

16:25 29/09/2016 Арбитражный суд Волгограда прекратил производство по заявлению городской администрации о признании банкротом ООО «Волгоградская ГРЭС», говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ВС признал законным решение о запрете Меджлиса крымско-татарского народа

16:05 29/09/2016 Верховный суд (ВС) РФ признал законным решение о признании "Меджлиса крымско-татарского народа" экстремистской организацией и запрете его деятельности, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд оставил под домашним арестом директора Библиотеки украинской литературы

16:00 29/09/2016 Мосгорсуд признал законным постановление Пресненского суда Москвы о продлении до 28 октября срока домашнего ареста директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

ФПА утвердила поправки в положение о порядке сдачи экзамена на статус адвоката

11:29 29/09/2016 Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ утвердил поправки в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката, сообщили РАПСИ в пресс-службе организации.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера