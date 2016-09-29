Прекращено производство по делу о банкротстве Волгоградской ГРЭС

16:25 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Волгограда прекратил производство по заявлению городской администрации о признании банкротом ООО «Волгоградская ГРЭС», говорится в материалах суда.

Причина прекращения производств по делу не указана. Однако 14 сентября суд зарегистрировал ходатайство администрации об отказе от заявления о банкротстве.

Суд 7 июля по иску администрации Волгограда взыскал с Волгоградской ГРЭС задолженность по договору аренды в размере около 3,2 миллиона рублей и пени в размере около 200 тысяч рублей.

ООО «Волгоградская ГРЭС» было зарегистрировано 29 апреля 2015 года. Основными видами деятельности ООО являются производство электростанцией электрической и тепловой энергии. Оно владеет всем имущественным комплексом Волгоградской ГРЭС.