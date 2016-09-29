Прекращено производство по делу о банкротстве ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго

RIA Novosti, Alexnader Jakovlev

17:56 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Волгоградской области прекратил производство по заявлению городской администрации о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», которое является дочерним предприятием ОАО «ЛУКОЙЛ», говорится в материалах суда.

Арбитраж 20 сентября зарегистрировал ходатайство администрации об отказе от заявления о банкротстве.

Компания «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» была учреждена 10 февраля 2009 года.

Основными видами деятельности компании являются производство электрической и тепловой энергии тепловыми электростанциями, реализация электрической энергии на оптовом рынке, тепловой энергии и энергоносителя — на розничном рынке. ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго объединяет Волгоградскую ТЭЦ-2, Волжскую ТЭЦ, Волжскую ТЭЦ-2, Камышинскую ТЭЦ, Волгоградскую ТЭЦ-3, находящуюся в аренде ОАО «Каустик».