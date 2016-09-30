Суд вновь рассмотрит иск Уральских авиалиний об убытках за перевозку ветеранов

09:40 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа направил на новое рассмотрение заявление ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» о взыскании с Росавиации 1,9 миллиона рублей убытков за перевозку участников ВОВ, а также сопровождающих их лиц в период празднования 70-ой годовщины победы, говорится в материалах суда.

Была удовлетворена кассационная жалоба авиакомпании и отменены решение Арбитражного суда Москвы от 10 марта и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 июня. Тогда суды отказали в требовании истца.

Исковое требование мотивировано тем, что в рамках постановления правительства РФ от 17 марта 2015 года авиакомпания обеспечила перевозку участников и инвалидов ВОВ. Всего было перевезено 284 пассажира.

Авиакомпания 25 июня 2015 года в адрес Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) направила заявку на получение субсидии на возмещение потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов ВОВ.

Ведомство 2 июля 2015 года возвратило «Уральским авиалиниям» документы, со ссылкой на несоответствие заявки форме. В частности, указанное в заявке наименование организации транспорта не соответствует полному наименованию юридического лица, указанному в свидетельстве о госрегистрации коммерческой организации. Также в представленной заявке указан только один адрес без указания его вида (юридический или почтовый).

Суд первой инстанции 10 марта указал, что не установлено наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и убытками, возникшими у истца. Правомерность позиции Росавиации, изложенная в письме от 2 июля 2015 года, проверена судом и нашла свое подтверждение путем проверки представленной в материалы дела документации, которая направлялась авиакомпанией для целей получения субсидии.

Арбитраж при первом рассмотрении иска отметил, что ответчик осуществляет выполнение возложенных на него публичных функций, в том числе по контролю за соблюдением условий предоставления спорной субсидии.

Однако обязательства по доведению субсидии до исполнителя не являются собственными денежными обязательствами ответчика, говорится в решении суда. Таким образом, возникшие у истца убытки не являются расходными обязательствами ответчика, отметил арбитраж. «Ответчиком по делам о взыскании убытков, вызванных неисполнением публично-правовым образованием обязанности по возмещению платы, не полученной от льготных категорий потребителей, является непосредственно публично-правовое образование», - напомнил суд.