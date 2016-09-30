Дело о банкротстве Группы "Разгуляй" может быть прекращено

Фото: Группа «Разгуляй»

11:09 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 28 октября в целях мирного урегулирования спора рассмотрение заявления ООО «Группа компаний «Русагро» о признании несостоятельным (банкротом) ПАО «Группа «Разгуляй», говорится в материалах суда.

Представитель ПАО «Группа «Разгуляй» ходатайствовал об отложении судебного разбирательства в целях мирного урегулирования задолженности. Юрист ООО «Группа компаний «Русагро» поддержал заявленное ходатайство, говорится в материалах дела.

В апреле Арбитражный суд Москвы по заявлению Русского торгово-промышленного банка ввел процедуру наблюдения в ООО «Разгуляй-финанс» (SPV-компания группы «Разгуляй»).

Арбитраж Москвы ранее по заявлению ГК «Русагро» признал банкротом ООО «Р-Холдинг», входящее в ПАО «Группа «Разгуляй».

Группа «Разгуляй» объединяет три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и зерновое. В холдинг входят 12 элеваторов, 10 сахарных заводов, шесть мукомольных предприятий, три крупяных завода и молочно-консервный комбинат.

По данным СМИ, финансовые проблемы у «Разгуляя» начались в марте 2009 года, тогда группа допустила дефолт по облигациям на 8 миллиарда рублей. С того момента агрохолдинг пытался снизить долг.

Госкорпорация «Внешэкономбанк» 26 ноября 2015 года объявила о выходе из капитала агрохолдинга «Разгуляй» с одновременной продажей своей доли в 19,97% за 33,9 миллиарда рублей. В октябре 2015 года «Внешэкономбанк» и ГК «Русагро» согласовали условия сделки по реструктуризации задолженности предприятий группы «Разгуляй». Сделка включала переуступку группе «Русагро» прав по кредитным соглашениям банка с компаниями группы «Разгуляй», продажу принадлежащих «Внешэкономбанку» акций ПАО «Группа "Разгуляй» и облигаций «Разгуляя». В ноябре 2015 года ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций группы «Разгуляй».