Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
30/09/2016 15:26
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Дело о банкротстве Группы "Разгуляй" может быть прекращено

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
11:09 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 28 октября в целях мирного урегулирования спора рассмотрение заявления ООО «Группа компаний «Русагро» о признании несостоятельным (банкротом) ПАО «Группа «Разгуляй», говорится в материалах суда.

Представитель ПАО «Группа «Разгуляй» ходатайствовал об отложении судебного разбирательства в целях мирного урегулирования задолженности. Юрист ООО «Группа компаний «Русагро» поддержал заявленное ходатайство, говорится в материалах дела.

В апреле Арбитражный суд Москвы по заявлению Русского торгово-промышленного банка ввел процедуру наблюдения в ООО «Разгуляй-финанс» (SPV-компания группы «Разгуляй»).

Арбитраж Москвы ранее по заявлению ГК «Русагро» признал банкротом ООО «Р-Холдинг», входящее в ПАО «Группа «Разгуляй».

Группа «Разгуляй» объединяет три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и зерновое. В холдинг входят 12 элеваторов, 10 сахарных заводов, шесть мукомольных предприятий, три крупяных завода и молочно-консервный комбинат.

По данным СМИ, финансовые проблемы у «Разгуляя» начались в марте 2009 года, тогда группа допустила дефолт по облигациям на 8 миллиарда рублей. С того момента агрохолдинг пытался снизить долг.

Госкорпорация «Внешэкономбанк» 26 ноября 2015 года объявила о выходе из капитала агрохолдинга «Разгуляй» с одновременной продажей своей доли в 19,97% за 33,9 миллиарда рублей. В октябре 2015 года «Внешэкономбанк» и ГК «Русагро» согласовали условия сделки по реструктуризации задолженности предприятий группы «Разгуляй». Сделка включала переуступку группе «Русагро» прав по кредитным соглашениям банка с компаниями группы «Разгуляй», продажу принадлежащих «Внешэкономбанку» акций ПАО «Группа "Разгуляй» и облигаций «Разгуляя». В ноябре 2015 года ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций группы «Разгуляй».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Дело о банкротстве Группы "Разгуляй" может быть прекращено

11:09 30/09/2016 Арбитражный суд Москвы отложил на 28 октября в целях мирного урегулирования спора рассмотрение заявления ООО «Группа компаний «Русагро» о признании несостоятельным (банкротом) ПАО «Группа «Разгуляй», говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Малайзия может обратиться в Международный уголовный суд по делу МН17 - СМИ

15:02 30/09/2016 Малайзия рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд для того, чтобы добиться наказания виновников катастрофы самолета ее авиакомпании, произошедшей в небе Украины два года тому назад, сообщает в пятницу издание Malaysian Digest.

Офицер пойдет под суд за мошенничество с фиктивным трудоустройством сына

15:13 30/09/2016 Выборгский городской суд Ленинградской области принял к производству уголовное дело по факту мошенничества в отношении офицера войсковой части Станислава Рыбкина, фиктивно устроившего на службу своего сына, который, не работая, в течение двух лет получал зарпллату, сообщили в пятницу РАПСИ в Военном следственном отделе (ВСО) СК РФ по Выборгскому гарнизону.

Экс-сотрудница МВД получила реальный срок за покровительство подпольным казино

14:07 30/09/2016 Череповецкий городской суд приговорил бывшего начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Череповцу Анну Смелкову за покровительство организатору подпольных казино к 1,5 годам лишения свободы и штрафу в 1,7 миллиона рублей.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера