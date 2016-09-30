Суд признал законность предупреждения ФАС, выданного правительству Петербурга

14:51 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) правительству Санкт-Петербурга из-за непринятии мер по созданию условий, направленных на недискриминационное распределение объемов оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования города.

Об этом сообщил антимонопольный орган. По данным ФАС, во исполнение предупреждения правительству Санкт-Петербурга необходимо было в срок до 25 апреля 2016 года обеспечить разработку и реализацию механизма распределения объемов оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС, предусматривающего объективные критерии их распределения на недискриминационных условиях.

Вместе с тем Правительство Санкт-Петербурга не стало добровольно устранять усмотренные антимонопольным органом признаки нарушения, оспорив предупреждение в арбитражном суде. В ходе судебного разбирательства Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность и обоснованность позиции антимонопольного органа.

"В рамках либерализации антимонопольного законодательства, предусмотренной вступившим в силу "четвертым антимонопольным пакетом", правительству Санкт-Петербурга было выдано предупреждение. К сожалению, ответчик не воспользовался возможностью добровольного устранения признаков нарушения, выявленных ФАС России", - сказал начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.



