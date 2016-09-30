Суд подтвердил возврат заводу иска о банкротстве российской "дочки" Strabag

RIA Novosti

15:37 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд не стал рассматривать жалобу ЗАО "Череповецкий завод металлоконструкций" на определение о возврате ему заявления о признании банкротом ЗАО "Штрабаг", являющегося российской "дочкой" австрийского строительного концерна Strabag, говорится в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 24 июня возвратил череповецкому заводу заявление о банкротстве "Штрабага". При поступлении заявления оно было оставлено без движения. Однако в установленный судом срок ЗАО не представило доказательств устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения.

Это определение завод обжаловал в апелляционной инстанции.

Девятый арбитражный апелляционный суд 5 февраля оставил без изменения решение суда первой инстанции о взыскании с ЗАО "Штрабаг" 6,9 миллиона рублей в пользу Череповецкого завода металлоконструкций.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы назначил на 4 октября рассмотрение заявления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Азов" Федерального дорожного агентства" о признании банкротом ЗАО "Штрабаг".

Верховный суд (ВС) РФ в сентябре 2015 года отказал ЗАО "Штрабаг" в пересмотре судебных актов о взыскании с ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (инновационного центра "Сколково") 110 миллионов рублей.

Тем самым компании "Штрабаг" было отказано в передаче ее заявления в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. Вторым ответчиком по делу проходит НКО "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий".

Арбитражный суд Москвы 24 ноября 2014 года отклонил иск строительной компании. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе решение суда первой инстанции.

Австрийский строительный концерн Strabag основан в 1835 году. В настоящее время основным подразделением в России является созданное в 1999 году ЗАО "Штрабаг".