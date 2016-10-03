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Арбитражная практика

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Иск экс-подрядчика "Зенит-арены" об отмене решения ФАС рассмотрят в ноябре

Контекст
Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Зенит, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:29 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 8 ноября рассмотрение заявления одного из бывших подрядчиков строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове - ООО «Инжтрансстрой-СПб» - об отмене решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о включении ее в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в материалах дела.

Компания обжалует в суде решение службы от 11 августа 2016 года. Кроме того, компания подала в суд заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого решения до вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу, однако оно было отклонено.

Суд в определении указал, что компания не представила бесспорных доказательств того, что непринятие указанных обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда при удовлетворении иска, а также не обосновала необходимость и достаточность принятия данных мер для предотвращения причинения значительного ущерба.

Кроме того, АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» (еще один подрядчик строительства стадиона) подало в суд заявление о признании незаконным решения ФАС от 11 августа. Предварительные слушания по этому иску назначены на 18 октября.

Власти Санкт-Петербурга в июле расторгли госконтракты с АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство арены. Это связано с неоднократными срывами графиков строительства и неустранением замечаний заказчика по качеству выполняемых работ.

«Трансстрой» — диверсифицированный холдинг в области инфраструктурного строительства. Специализируется на железнодорожном строительстве, автодорожном строительстве, тоннелестроении, мостостроении, строительстве аэродромов и аэропортов, строительстве гидротехнических сооружений, промышленно-гражданском строительстве. Основным владельцем «Трансстроя» до декабря 2014 года был холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В настоящее время бенефициаром компании является предприниматель Егор Андреев.

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Иск экс-подрядчика "Зенит-арены" об отмене решения ФАС рассмотрят в ноябре

10:29 03/10/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 8 ноября рассмотрение заявления одного из бывших подрядчиков строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове - ООО «Инжтрансстрой-СПб» - об отмене решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о включении ее в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в материалах дела.
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