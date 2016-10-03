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Арбитражная практика

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Фирма банкротит ГУП "Московский метрополитен" из-за долга в 1,4 млн руб

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:38 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 31 октября заявление ООО «Родек» о признании банкротом ГУП «Московский метрополитен», говорится в определении суда.

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате госпошлины, к заявлению кредитора не приложен, отметил арбитраж. Также ООО не приложило к исковому заявлению копию свидетельства о госрегистрации в качестве юридического лица.

В заявлении компании «Родек» говорится о задолженности перед ним московского метрополитена в размере 1,4 миллиона рублей.

ГУП «Московский метрополитен» осуществляет эксплуатацию системы столичного скоростного транспорта, включающей в себя Московский метрополитен и Московскую монорельсовую транспортную систему.

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Фирма банкротит ГУП "Московский метрополитен" из-за долга в 1,4 млн руб

10:38 03/10/2016 Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 31 октября заявление ООО «Родек» о признании банкротом ГУП «Московский метрополитен», говорится в определении суда.
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