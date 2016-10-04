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Арбитражная практика

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Союз кинематографистов Петербурга задолжал экс-главе 6,3 млн руб – суд

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
09:37 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление бывшего руководителя Общественной организации «Союз кинематографистов Санкт-Петербурга» Дмитрия Месхиева о включении долга перед ним в размере 6,39 миллиона рублей долга в реестр требований кредиторов организации, говорится в определении суда.

Ранее суд включил в реестр долг союза кинематографистов перед Месхиевым в размере 2,3 миллиона рублей вместо заявленных 7,07 миллиона рублей.

Суд в конце августа отказал в удовлетворении ходатайства Союза кинематографистов РФ о прекращении производства по делу о банкротстве Союза кинематографистов Санкт-Петербурга.

Союз кинематографистов России сообщил о погашении задолженности перед пятью кредиторами должника в размере 19,1 миллиона рублей. Однако суд отметил, что в реестр требований кредиторов должника также включены требования иных кредиторов.

Арбитраж 21 апреля признал Союз кинематографистов Санкт-Петербурга банкротом. Заявление о банкротстве было направлено в суд автономной некоммерческой организацией «Институт управленческого консультирования».

Временный управляющий должника Денис Панченко представил в суд анализ финансового состояния союза кинематографистов, заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства, а также об отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства. Также управляющий установил отсутствие оснований для введения иных процедур банкротства, позволяющих восстановить платежеспособность должника. По мнению Панченко, источником возмещения расходов по делу о банкротстве и выплаты вознаграждения арбитражным управляющим могут быть средства, полученные от реализации принадлежащего должнику имущества.

В определении говорится, что решением суда от 12 сентября 2013 года с «Дома творчества кинематографистов «Репино» (а при недостаточности денежных средств учреждения с Союза кинематографистов Санкт-Петербурга) в пользу заявителя было взыскано 3,6 миллиона рублей долга и 1,8 миллиона рублей процентов за пользование займом.

В материалы дела представлено постановление УФССП России по Санкт-Петербургу Кронштадтского районного отдела об окончании исполнительного производства, свидетельствующее об отсутствии у Дома творчества кинематографистов «Репино» имущества, на которое может быть обращено взыскание, сообщил арбитраж.

Городской союз вошел отделением в Союз кинематографистов РФ.

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Союз кинематографистов Петербурга задолжал экс-главе 6,3 млн руб – суд

09:37 04/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление бывшего руководителя Общественной организации «Союз кинематографистов Санкт-Петербурга» Дмитрия Месхиева о включении долга перед ним в размере 6,39 миллиона рублей долга в реестр требований кредиторов организации, говорится в определении суда.
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