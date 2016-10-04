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04/10/2016 10:11
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Арбитражная практика

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Управделами президента отказано в иске о контракте по проекту "Аллея Романов"

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:01 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Управления делами Президента (УДП) РФ к компании Moscow Construction and Development S.A.R.L. (MCD, Люксембург) об истребовании из незаконного владения компании и обязанности передать истцу здания и земельный участок в Романовом переулке, говорится в решении суда.

Также суд отказал во встречном иске MCD о признании права собственности на доли в размере 403,1 кв.м. и 458,93 кв.м. в строениях по Романову переулку.

В рамках этого спора суд 21 декабря 2015 года по ходатайству УДП РФ запретил MCD распоряжаться и пользоваться несколькими зданиями и земельным участком в Романовом переулке. В ходатайстве истец ссылается на то, что ответчик (MCD) осуществляет фактические действия по владению и распоряжению не принадлежащим ему федеральным имуществом уже после получения уведомления Управделами о расторжении инвестиционного контракта на реконструкцию этих зданий.

Верховный суд (ВС) РФ 17 февраля 2015 года не стал пересматривать отказ MCD в признании незаконным расторжения с ней инвестконтракта на строительство пешеходной зоны "Аллея Романов". Суд отказал в передаче кассационной жалобы MCD в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

Арбитражный суд Москвы 29 апреля 2014 года отклонил иск компании, а апелляционный суд 3 июля 2014 года подтвердил законность решения суда первой инстанции. Арбитражный суд Московского округа 20 октября 2014 года оставил без изменения судебные акты нижестоящих судов.

Управление делами Президента и MCD 19 февраля 2002 года заключили инвестконтракт по строительству пешеходной зоны "Аллея Романов" в квартале между Моховой улицей и Романовым переулком за зданием журфака МГУ. УДП 28 апреля 2012 года направило истцу письмо с требованием подготовить и представить проект допсоглашения к инвестконтракту, изменяющего условия распределения площадей. Однако истец отказал в подготовке такого соглашения и предложил рассмотреть возможность решения проблемы с выделением необходимых площадей иным способом.

Также УДП 18 июня 2012 года направило истцу письмо о возникновении "государственной необходимости в использовании" ряда зданий в Романовом переулке и в необходимости расторжения инвестконтракта. Ответчик 28 июня 2012 года запросил у истца подтверждение произведенных затрат, но MCD ответил отказом. УДП 13 июля 2012 года направило истцу уведомление о расторжении инвестконтракта в одностороннем порядке.

Арбитраж отказал MCD в признании незаконным одностороннего расторжения инвестконтракта. Суд указал, что контракт был заключен в феврале 2002 года, однако по состоянию на 19 февраля 2007 года разрешение на строительство и реконструкцию какого-либо из объектов, предусмотренных контрактом, отсутствовало.

Суд установил, что истец лишь частично выполнил работы по капремонту двух строений и не приступил к строительству автостоянки по истечении более чем десяти лет с момента заключения контракта. Материалами дела подтверждается наличие обстоятельств существенного нарушения условий контракта, в связи с которыми допускается расторжение контракта в одностороннем порядке, отметил суд.

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Управделами президента отказано в иске о контракте по проекту "Аллея Романов"

10:01 04/10/2016 Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Управления делами Президента (УДП) РФ к компании Moscow Construction and Development S.A.R.L. (MCD, Люксембург) об истребовании из незаконного владения компании и обязанности передать истцу здания и земельный участок в Романовом переулке, говорится в решении суда.
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