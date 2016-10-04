"Ревизорро" выплатит 693 тыс руб судебных расходов из-за ложных сведений

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10:22 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО "Телекомпания Пятница" 693 тысячи судебных расходов в пользу владельца владивостокского ресторана, в отношении которого в программе "Ревизорро" ранее были распространены недостоверные сведения, говорится в материалах дела.

Фирма ООО "Инфинити ФФ" просила взыскать с телеканала 1,1 миллиона рублей, однако суд пришел к выводу о том, что такая сумма не соответствует критерию разумности и соразмерности.

Арбитражный суд Московского округа в апреле оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, согласно которым суд обязал ООО "Телекомпания Пятница" опровергнуть сведения о ресторане быстрого питания "Роял бургер" (Владивосток).

С иском о защите деловой репутации обратился владелец владивостокского ресторана ООО "Инфинити ФФ". Истец просил признать не соответствующими действительности сведения о ненадлежащем санитарном состоянии заведения и торговле просроченными продуктами.

Претензии истца вызвали, в частности, такие фразы из передачи, вышедшей в эфир в сентябре 2014 года: "Поэтому вы травите людей машинным маслом…", "Торты у вас все давным-давно уже испортились", "Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы" и другие.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2015 года полностью удовлетворил иск. Суд указал, что ответчик не представил достаточных доказательств в подтверждение достоверности опубликованных сведений, и признал, что утверждения не носят оценочный характер.