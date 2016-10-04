Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
04/10/2016 14:16
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

"Ревизорро" выплатит 693 тыс руб судебных расходов из-за ложных сведений

Контекст
Теги: Защита чести, достоинства и деловой репутации, Арбитражный суд города Москвы, Приморский край, Москва, Россия
10:22 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО "Телекомпания Пятница" 693 тысячи судебных расходов в пользу владельца владивостокского ресторана, в отношении которого в программе "Ревизорро" ранее были распространены недостоверные сведения, говорится в материалах дела.

Фирма ООО "Инфинити ФФ" просила взыскать с телеканала 1,1 миллиона рублей, однако суд пришел к выводу о том, что такая сумма не соответствует критерию разумности и соразмерности.

Арбитражный суд Московского округа в апреле оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, согласно которым суд обязал ООО "Телекомпания Пятница" опровергнуть сведения о ресторане быстрого питания "Роял бургер" (Владивосток).

С иском о защите деловой репутации обратился владелец владивостокского ресторана ООО "Инфинити ФФ". Истец просил признать не соответствующими действительности сведения о ненадлежащем санитарном состоянии заведения и торговле просроченными продуктами.

Претензии истца вызвали, в частности, такие фразы из передачи, вышедшей в эфир в сентябре 2014 года: "Поэтому вы травите людей машинным маслом…", "Торты у вас все давным-давно уже испортились", "Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы" и другие.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2015 года полностью удовлетворил иск. Суд указал, что ответчик не представил достаточных доказательств в подтверждение достоверности опубликованных сведений, и признал, что утверждения не носят оценочный характер.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

"Ревизорро" выплатит 693 тыс руб судебных расходов из-за ложных сведений

10:22 04/10/2016 Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО "Телекомпания Пятница" 693 тысячи судебных расходов в пользу владельца владивостокского ресторана, в отношении которого в программе "Ревизорро" ранее были распространены недостоверные сведения, говорится в материалах дела.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ЕСПЧ присудил фигуранту "Болотного дела" 12,5 тыс евро за нарушение его прав

11:23 04/10/2016 Страсбургский суд обнародовал во вторник решение по двум жалобам фигуранта «Болотного дела» Ярослава Белоусова, признав нарушения по четырем статьям Европейской конвенции о защите прав человека и присудив заявителю в качестве компенсации 12,5 тысячи евро.

Подсудимые по делу о гонках на Gelandewagen начали погоню из-за испуга

12:08 04/10/2016 Фигуранты уголовного дела о нашумевших гонках по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG начали погоню от полицейских после испуга, возникшего от агрессивного поведения инспекторов ДПС, кинувших в них жезл. Об этом они заявили в Гагаринском суде Москвы, где во вторник начался допрос подсудимых по делу, сообщили РАПСИ в суде.

"Ревизорро" выплатит 693 тыс руб судебных расходов из-за ложных сведений

10:22 04/10/2016 Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО "Телекомпания Пятница" 693 тысячи судебных расходов в пользу владельца владивостокского ресторана, в отношении которого в программе "Ревизорро" ранее были распространены недостоверные сведения, говорится в материалах дела.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера