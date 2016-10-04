Суд признал банкротом завод "Волжский дизель имени Маминых"

14:03 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Саратовской области признал банкротом завод "Волжский дизель имени Маминых" ("ВДМ"), основанный в 1899 году, сообщили РАПСИ в суде.

Арбитраж открыл в отношении завода конкурсное производство сроком на полгода. В картотеке арбитражных дел значатся два предприятия с одноименным названием. В отношении ЗАО "ВДМ" суд открыл конкурсное производство по заявлению ООО "НОРТ". В свою очередь банкротство в ОАО "ВДМ" было введено по заявлению ООО "Оптолайт".

Согласно официальному сайту завода, предприятие специализируется на производстве дизельных агрегатов, которые имеют широкую сферу применения в промышленности.