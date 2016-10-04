Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
04/10/2016 16:17
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Процедура банкротства группы JFC Кехмана продлена

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владимир Кехман, Санкт-Петербург, Россия
16:12 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области продлил процедуру банкротства в отношении ЗАО «Группа Джей Эф Си», головной компании группы JFC - крупнейшего импортера фруктов в Россию, которую возглавлял бизнесмен Владимир Кехман, сообщается в материалах дела.

Суд первой инстанции в сентябре 2015 года признал компанию Владимира Кехмана банкротом и открыл в отношении должника конкурсное производство. Временный управляющий Дмитрий Бубнов сообщил тогда в суде, что за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на 18,2 миллиарда рублей. Процедура наблюдения была введена в отношении ЗАО «Группа Джей Эф Си» в марте 2012 года по инициативе самой компании.

Арбитраж 2 августа по заявлению Сбербанка РФ признал Кехмана банкротом. В ходе рассмотрения заявления о банкротстве бизнесмена его представитель выступил с ходатайством о наличии судебного акта по спору о банкротстве должника и отсутствии у него обязательств перед Сбербанком. Представитель должника заявил, что Кехман уже был признан банкротом в 2012 году Высоким судом Лондона. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд назначил на 24 октября рассмотрение жалобы экс-главы ЗАО «Группа Джей Эф Си» на решение суда о признании его банкротом.

Группа JFC была основана в 1994 году и объединяла компании по производству, закупке, обработке, хранению, транспортировке и реализации фруктов, в том числе владела банановыми плантациями в Эквадоре и Коста-Рике.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Процедура банкротства группы JFC Кехмана продлена

16:12 04/10/2016 Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области продлил процедуру банкротства в отношении ЗАО «Группа Джей Эф Си», головной компании группы JFC - крупнейшего импортера фруктов в Россию, которую возглавлял бизнесмен Владимир Кехман, сообщается в материалах дела.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Защита блогера Носика обжаловала штраф в 500 тыс руб по делу об экстремизме

15:37 04/10/2016 Пресненский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу защиты на приговор известному блогеру Антону Носику, в соответствии с которым ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей за экстремизм.

ЕСПЧ присудил фигуранту "Болотного дела" 12,5 тыс евро за нарушение его прав

11:23 04/10/2016 Страсбургский суд обнародовал во вторник решение по двум жалобам фигуранта «Болотного дела» Ярослава Белоусова, признав нарушения по четырем статьям Европейской конвенции о защите прав человека и присудив заявителю в качестве компенсации 12,5 тысячи евро.

"Ревизорро" выплатит 693 тыс руб судебных расходов из-за ложных сведений

10:22 04/10/2016 Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО "Телекомпания Пятница" 693 тысячи судебных расходов в пользу владельца владивостокского ресторана, в отношении которого в программе "Ревизорро" ранее были распространены недостоверные сведения, говорится в материалах дела.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера