Процедура банкротства группы JFC Кехмана продлена

16:12 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области продлил процедуру банкротства в отношении ЗАО «Группа Джей Эф Си», головной компании группы JFC - крупнейшего импортера фруктов в Россию, которую возглавлял бизнесмен Владимир Кехман, сообщается в материалах дела.

Суд первой инстанции в сентябре 2015 года признал компанию Владимира Кехмана банкротом и открыл в отношении должника конкурсное производство. Временный управляющий Дмитрий Бубнов сообщил тогда в суде, что за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на 18,2 миллиарда рублей. Процедура наблюдения была введена в отношении ЗАО «Группа Джей Эф Си» в марте 2012 года по инициативе самой компании.

Арбитраж 2 августа по заявлению Сбербанка РФ признал Кехмана банкротом. В ходе рассмотрения заявления о банкротстве бизнесмена его представитель выступил с ходатайством о наличии судебного акта по спору о банкротстве должника и отсутствии у него обязательств перед Сбербанком. Представитель должника заявил, что Кехман уже был признан банкротом в 2012 году Высоким судом Лондона. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд назначил на 24 октября рассмотрение жалобы экс-главы ЗАО «Группа Джей Эф Си» на решение суда о признании его банкротом.

Группа JFC была основана в 1994 году и объединяла компании по производству, закупке, обработке, хранению, транспортировке и реализации фруктов, в том числе владела банановыми плантациями в Эквадоре и Коста-Рике.