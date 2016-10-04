Кассация отклонила жалобу офшора на взыскание 2 млрд руб по иску "Траста"

17:29 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение о взыскании по иску банка "Траст" 1,996 миллиарда рублей с кипрской компании TIB Investments Limited , сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым кассация отклонила жалобу TIB Investments Limited на выводы нижестоящих инстанций. Арбитражный суд Москвы 14 марта полностью удовлетворил иск банка о взыскании денежных средств. В то же время суд отклонил встречный иск иностранной компании к банку о признании недействительными форвардных договоров, по которым банк просил взыскать денежные средства. Девятый арбитражный апелляционный суд в мае подтвердил решение первой инстанции.

НБ "Траст", согласно материалам суда, просил взыскать с кипрской компании курсовую разницу по форвардным контрактам от 23 июня 2009 года, заключенным в рамках генерального соглашения "Об операциях кредитования и конверсионных операций".

По условиям форвардных контрактов, банк в 2009–2010 годах перечислил своей, как сказано в материалах суда, "сестринской" аффилированной компании TIB Investments Ltd денежные средства в рублях на приобретение долларов. Условия сделок предполагали поставку долларов в 2011–2016 годах, но она не была осуществлена.

Представитель истца в суде первой инстанции заявил, что сделки были не выгодны банку, так как он покупал доллары по курсу 35 рублей за доллар, на рынке же доллар продавался за 29 рублей. Это было известно бывшему руководству банка, которое, как заявил представитель, было связано с руководством кипрской компании.

В свою очередь юрист кипрской фирмы заявил, что сделки, которые он просит признать недействительными, являются мнимыми, и стороны согласовали, что они выполняться не будут, и реального движения денежных средств не было.

Как сообщалось ранее, в рамках другого дела суд сделал вывод о том, что сделки, совершенные банком 23 июня 2009 года с TIB Investments, являются притворными и были "нацелены на передачу нереализованной прибыли по сделкам TRS сестринской компании, находящейся в юрисдикции с пониженным налогообложением".

Суд поддержал позицию банка, указав, что условия форвардных сделок предполагали не только поставку ответчиком долларов, но и поставку истцом рублей в определенные даты валютирования. Так, истец должен был уплатить ответчику 2,39 миллиарда рублей, в то время как ответчик обязан был уплатить 71,508 миллиона долларов. По состоянию на 19 марта 2015 года (дата получения ответчиком уведомления) курс составлял 61,3483 рублей за 1 доллар.

Применяя указанный курс доллара к обязательствам ответчика, сумма его обязательств составляла — 4,387 миллиарда рублей. В связи с этим разница составляет 1,996 миллиарда рублей.

По поводу встречного иска иностранной компании суд указал, что ответчик по оспариванию ряда сделок пропустил срок исковой давности. Также доводы ответчика на мнимость указанных сделок судом были признаны необоснованными. А решение по другому спору не является преюдицией к данному делу, так как иностранная компания в налоговом споре между банком и налоговой инспекцией не участвовала.

Это не первый иск, который банк подал в суд к различным кипрским фирмам. Деловые СМИ сообщали, что часть из этих компаний связана с бывшими собственниками "Траста".

ЦБ РФ в конце декабря 2014 года принял решение санировать "Траст", входящий в топ-30 российских банков, при помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ), санатором выбран банк "Открытие", входящий в "Открытие Холдинг".

