Суд рассмотрит жалобу физлица на возврат его иска о банкротстве Мособлбанка

10:00 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит 7 ноября жалобу предпринимателя Артема Геца на определение Арбитражного суда Москвы о возврате ему заявления о признании несостоятельным (банкротом) ПАО «Московский областной банк» (Мособлбанк), говорится в определении суда.

Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 26 августа.

Как следует из заявления кредитора, сумма его требований к Мособлбанку в совокупности составляет 345,6 тысячи рублей, что менее тысячекратного размера минимальной оплаты труда. При таких обстоятельствах, по информации суда, заявление Геца о признании несостоятельным (банкротом) Мособлбанка подлежит возврату заявителю.

Центробанк России и Агентство по страхованию вкладов в конце мая 2014 года объявили о санации Мособлбанка, объяснив это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По информации регулятора, банк фальсифицировал отчетность, чтобы обходить ограничения ЦБ. Привлекаемые средства граждан, по мнению Центробанка, не отражались на балансе, и банку удалось таким образом скрыть около 76 миллиардов рублей.

Генпрокуратура в феврале 2015 года сообщила, что экс-главу Мособлбанка и его предполагаемых подельников будут судить за хищение 68 миллиардов рублей.

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анджея Мальчевского, Юлии Зединой и Виктора Янина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с января 2010 года по май 2014 года указанные лица в составе организованной группы похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие АКБ Мособлбанк, в размере свыше 68 миллиардов рублей, сообщило ведомство.

По версии следствия, обвиняемые списывали денежные средства со счетов вкладчиков банка на расчетные счета организаций банковского холдинга. Под видом совершения сделок банка с вкладчиками похищаемые деньги зачислялись на счета подконтрольных организаций.

Ранее МВД сообщало о задержании основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского и заместителя председателя правления банка Зединой. Янин был приговорен к шести годам колонии общего режима за мошенничество в июне 2015 года.

В мае 2015 года из направленного в Измайловский суд уголовного дела в отношении Янина было выделено дело о мошенническом присвоении 70 миллиардов рублей из Мособлбанка. Его фигурантами стали Мальчевский, его сын - бывший президент банковского холдинга ОАО «РФК» Александр Мальчевский, бывший первый заместитель председателя правления Мособлбанка Дмитрий Васильев и Зедина.