ЦБ отозвал лицензию у столичного "АйМаниБанка"

10:12 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "АйМаниБанка", говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 5 октября в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, банк снизил размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

"В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ООО КБ "АйМаниБанк" неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации деятельности", - отмечается в сообщении.

В банке назначена временная администрация. Согласно данным отчетности, по величине активов "АйМаниБанк" на 1 сентября занимал 150 место в банковской системе РФ.