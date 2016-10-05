Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
05/10/2016 14:25
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

ЦБ отозвал лицензию у столичного "АйМаниБанка"

Теги: Банкротство, Центральный банк РФ (Банк России), Россия
10:12 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "АйМаниБанка", говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 5 октября в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, банк снизил размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

"В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ООО КБ "АйМаниБанк" неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации деятельности", - отмечается в сообщении.

В банке назначена временная администрация. Согласно данным отчетности, по величине активов "АйМаниБанк" на 1 сентября занимал 150 место в банковской системе РФ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ЦБ отозвал лицензию у столичного "АйМаниБанка"

10:12 05/10/2016 Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "АйМаниБанка", говорится в сообщении регулятора.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Необходимо защищать бизнес от давления правоохранительных органов - Путин

14:06 05/10/2016 Президент России Владимир Путин заявил в Государственной Думе о необходимости «укрепления законодательной защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных – такие, к сожалению, ещё есть – сотрудников правоохранительных органов».

УВЗ и "Альфа-банк" заключили мировые соглашения по арбитражным спорам

14:17 05/10/2016 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) и «Альфа-Банк» заключили мировые соглашения в рамках арбитражных производств по взысканию банком задолженности дочерних предприятий «Уралвагонзавода» – ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш», сообщили РАПСИ в пресс-службе УВЗ.

Прокурор просит 9 и 10 лет колонии для экс-студентов МАДИ

13:35 05/10/2016 Прокурор просит суд приговорить к 9 и 10 годам заключения в колонии строго режима студентов Льва Каменецкого и Станислава Соболевского по уголовному делу о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки на вечеринке-посвящении в студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера