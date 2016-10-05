ЦБ РФ подал в суд заявление о банкротстве московского "Роспромбанка"

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

12:05 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом ООО КБ "Роспромбанк", говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в сентябре сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам "Роспромбанка", размер которого составит около 2,9 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 5,7 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 27 сентября 2016 года по 27 сентября 2017 года через "РГС Банк", действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 27 сентября 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

ЦБ РФ 13 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Роспромбанка". Лицензия была отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества.

Согласно данным отчетности, по величине активов "Роспромбанк" на 1 сентября занимал 323-ое место в банковской системе РФ.