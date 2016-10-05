Суд удовлетворил иск ЧОПа к Культурному центру Украины на 294 тыс руб

РАПСИ

12:59 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО ЧОП «Старк-Безопасность» о взыскании с Национального культурного центра Украины на Арбате 294 тысячи рублей долга, говорится в решении суда.

Суд рассматривал дело в порядке упрощенного производства.

Национальный культурный центр Украины занимает дом, в котором в начале 1930-х годов находился магазин «Украинская книга». Культурный центр был официально открыт 27 ноября 1998 года. Сегодня в нем проводятся творческие вечера, концерты мастеров искусств Украины и России, встречи с писателями, учеными и политиками.

Также в здании центра находятся мемориальные комнаты Тараса Шевченко и Михаила Грушевского.