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Арбитражная практика

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Отказ в принятии заявления компании о банкротстве МРСК Урала законен — суд

Контекст
Теги: Банкротство, МРСК, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Свердловская область, Россия
13:31 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность определение первой инстанции об отказе в принятии заявления ОАО «Роскоммунэнерго» о признании банкротом ОАО «МРСК Урала», говорится в определении суда.

Заявитель обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Свердловской области от 8 сентября.

Арбитраж тогда отметил, что заявление не подтверждено вступившим в законную силу судебным решением. В момент обращения у кредитора отсутствует право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «МРСК Урала» банкротом, посчитал суд.

Пресс-служба МРСК Урала 2 сентября сообщила, что ОАО «Роскоммунэнерго» не имеет никаких материально-процессуальных оснований, подтвержденных судебными актами, на подачу заявления о признании ее банкротом.

По данным МРСК Урала, не существует никаких предпосылок к рассмотрению вопроса о банкротстве. «По состоянию на 31 августа 2016 года просроченная задолженность самого ОАО «Роскоммунэнерго» перед ОАО «МРСК Урала» достигла 8 расчетных месяцев и составила 804,5 миллиона рублей. Менеджмент ОАО «Роскоммунэнерго» игнорирует требования закона и договора об обязанности оплачивать услуги сетевой организации,  необоснованно удерживая денежные средства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что со своей стороны ОАО «МРСК Урала» исчерпало гражданско-правовые меры, направленные на улучшение платежной дисциплины ОАО «Роскоммунэнерго», и намерено обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по вышеуказанным фактам.

«Стоит подчеркнуть, что взыскание средств с этого должника сетевая компания ведет исключительно по судебным актам. С 2008 года ОАО «Роскоммунэнерго» под различными предлогами уклоняется от погашения задолженности перед ОАО «МРСК Урала». Денежные средства в добровольном порядке не оплачиваются, задолженность погашается только на основании вступивших в законную силу решений суда при предъявлении исполнительного листа к расчетному счету, то есть спустя значительное время после оказания услуг по передаче. Со стороны компании было несколько попыток урегулировать финансовые споры в досудебном порядке, но даже после переговоров со стороны сбытовой компании платежи так и не начали поступать», — сообщили в компании.

ОАО «МРСК Урала» — единая операционная компания, осуществляющая транспорт электроэнергии по электрическим сетям напряжением 0,4–220 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края.

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Отказ в принятии заявления компании о банкротстве МРСК Урала законен — суд

13:31 05/10/2016 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность определение первой инстанции об отказе в принятии заявления ОАО «Роскоммунэнерго» о признании банкротом ОАО «МРСК Урала».
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