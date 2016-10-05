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Арбитражная практика

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Жалоба оператора рекламы "Олимп" по иску на 1,8 млрд руб отложена

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
13:51 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 7 ноября рассмотрение жалобы оператора наружной рекламы ЗАО "Олимп" на взыскание около 1,8 миллиарда рублей по иску столичного Департамента средств массовой информации и рекламы, сообщили РАПСИ в суде.

Столичный арбитраж 29 июня взыскал с оператора наружной рекламы около 1,8 миллиарда рублей по иску департамента. Спор начался с обращения с иском ЗАО "Олимп" более чем на 1,4 миллиарда рублей к департаменту. Впоследствии ответчик предъявил встречный иск. В результате арбитраж взыскал с департамента 125 миллионов рублей по иску ЗАО "Олимп", однако встречный иск был также удовлетворен — суд обязал оператора выплатить 25 миллионов рублей пени, а также штраф в размере около 1,9 миллиарда рублей.

С учетом зачета требований суд взыскал с ЗАО "Олимп"в пользу департамента СМИ и рекламы около 1,8 миллиарда рублей.

Кроме взыскания денежных средств оператор также просил суд признать действующим договор от 15 октября 2013 года на право установки и эксплуатации рекламных конструкций и признать незаконным решение департамента от 22 января 2016 года об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Однако суд эти требования отклонил.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что департамент объявил о расторжении контракта с "Олимпом", так как компания вовремя не внесла платеж в размере около 730 миллионов рублей за очередной период за право эксплуатации рекламных конструкций. В свою очередь "Олимп" подал иск в суд о взыскании компенсации за те места под рекламу, за которые оператор платил, но разместить щиты или другие конструкции так и не смог.

В августе 2013 года столичные власти провели первый этап торгов по размещению рекламных конструкций на 10 лет, на аукционе было разыграно десять лотов. По итогам торгов определилось семь победителей — компании "Русс Аутдор", "Илион", "Гэллэри Сервис", ЗАО "Олимп", ОАО "ТРК", ООО "Расвэро" и ОАО "ХПО". Глава столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников в декабре 2013 года сообщил, что московский бюджет за год получил около 20 миллиардов рублей доходов от рекламы.

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Жалоба оператора рекламы "Олимп" по иску на 1,8 млрд руб отложена

13:51 05/10/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 7 ноября рассмотрение жалобы оператора наружной рекламы ЗАО "Олимп" на взыскание около 1,8 миллиарда рублей по иску столичного Департамента средств массовой информации и рекламы.
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