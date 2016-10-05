УВЗ и "Альфа-банк" заключили мировые соглашения по арбитражным спорам

14:17 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт – РАПСИ. АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) и «Альфа-Банк» заключили мировые соглашения в рамках арбитражных производств по взысканию банком задолженности дочерних предприятий «Уралвагонзавода» – ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш», сообщили РАПСИ в пресс-службе УВЗ.

Сама корпорация не являлась заёмщиком банка, отметили на предприятии.

Соответствующие мировые соглашения, регламентирующие условия погашения и реструктуризации задолженности, утверждены Арбитражными судами Свердловской области и Москвы 28 и 30 сентября.

Погашение основного долга дочерних предприятий УВЗ по кредитным соглашениям с «Альфа-Банк» осуществляется за счёт кредита «Газпромбанка», который является одним из ключевых стратегических бизнес-партнеров Уралвагонзавода.

Кредитные средства предоставляются предприятиям УВЗ «Газпромбанком» сроком на пять лет под обеспечение государственными гарантиями РФ. Предоставление государственных гарантий по кредиту, выдаваемому «Газпромбанком», одобрено Межведомственной Комиссией по мониторингу за финансово-экономическим состоянием организаций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа.

УВЗ - крупнейшее предприятие РФ танкового машиностроения, разработчик и изготовитель грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Полностью принадлежит государству. Альфа-банк в мае 2015 года сообщал, что общая сумма долга предприятий группы перед банком составляет более 10,5 миллиарда рублей и 72,2 миллиона долларов, просроченная задолженность - более 3,4 миллиарда рублей.