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Арбитражная практика

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Суд отклонил иск ФК "Ростов" о незаконности акта об аресте 37,7 млн руб

Контекст
Теги: Российский футбол, Арбитражный суд Ростовской области, Ростовская область, Россия
17:38 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Ростовской области отклонил заявление ООО «Футбольный клуб «Ростов» о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об аресте денежных средств в размере 37,7 миллиона рублей, говорится в определении суда.

ФК обратился в суд к судебному приставу-исполнителю Первомайского районного отдела судебных приставов Ростова-на-Дону управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области Юлии Волгасовой. Заявитель просил признать незаконным постановление от 4 августа о наложении ареста на денежные средства ФК, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

Одновременно с заявлением ФК «Ростов» заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде снятии ареста на его денежные средства в размере 37,7 миллиона рублей, находящиеся на счетах в ООО «Русский национальный банк». В заявлении клуб отметил, что наложение судебным приставом-исполнителем ареста на денежные средства ФК делает невозможным осуществление текущей хозяйственной деятельности.

Однако суд 25 августа отклонил ходатайство клуба. По мнению суда, заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, не представил ни одного доказательства необходимости принятия обеспечительных мер. Также ФК не представил доказательств того, что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, отметил суд.

Кроме того, в суде находится на рассмотрении иск ООО «Земельный коммерческий банк» о взыскании 24,07 миллиона рублей долга с клуба «Ростов».

Суд в мае прекратил производство по заявлению ООО «Агрофест-Дон» о признании ФК «Ростов» банкротом. Ранее компания «Агрофест-Дон» подала в суд ходатайство об отказе от заявления о банкротстве клуба. В заявлении «Агрофест-Дон» ссылалась на долг футбольного клуба перед ней в размере 44 миллионов рублей и просила утвердить временным управляющим ФК Елену Клинк из саморегулируемой организации «Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

В 2015 году суд утвердил несколько мировых соглашений компании «Агрофест-Дон» с ФК «Ростов», которая ранее являлась спонсором клуба. Соглашения предусматривали погашение клубом долга перед заявителем в размере нескольких десятков миллионов рублей до 1 декабря 2015 года.

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Суд отклонил иск ФК "Ростов" о незаконности акта об аресте 37,7 млн руб

17:38 05/10/2016 Арбитражный суд Ростовской области отклонил заявление ООО «Футбольный клуб «Ростов» о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об аресте денежных средств в размере 37,7 миллиона рублей, говорится в определении суда.
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