Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
05/10/2016 20:28
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Выявлена недостача имущества ростовского Капиталбанка в размере 805 млн руб

Контекст
Теги: Банкротство, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Ростовская область, Россия
18:40 05/10/2016




МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Инвентаризация имущества ростовского АКБ «Капиталбанк» выявила недостачу в размере 805,3 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).

Арбитражный суд Ростовской области 6 апреля удовлетворил заявление Центробанка России о признании АКБ «Капиталбанк» банкротом.

Ранее суд оставил без движения заявление банка о собственном банкротстве. В соответствии с пунктом 2 статьи 189.63 Закона о банкротстве к заявлению кредитной организации о признании ее банкротом прилагается копия приказа Банка России об отзыве у организации лицензии на осуществление банковских операций, опубликованного в «Вестнике Банка России», или копия данного приказа, заверенная Банком России. Арбитраж отметил, что доказательства отзыва у Капиталбанка лицензии на осуществление банковских операций заявителем не представлены.

Банк России 15 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Капиталбанка. По информации регулятора, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

По информации ЦБ, адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Капиталбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 февраля он занимал 364-е место в банковской системе РФ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Выявлена недостача имущества ростовского Капиталбанка в размере 805 млн руб

18:40 05/10/2016 Инвентаризация имущества ростовского АКБ «Капиталбанк» выявила недостачу в размере 805,3 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ЦБ разработал документ, касающийся предоставления ПАО информации о бонусах

19:33 05/10/2016 Годовые отчеты публичных акционерных обществ (ПАО) должны содержать информацию о принципах и подходах, которые применяются при начислении вознаграждений и бонусов топ-менеджерам и членам советов директоров.

Суд взыскал с "Татфондбанка" более 15 млрд руб в пользу банка "Советский"

16:41 05/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление бывшего бенефициара АО «Банк «Советский» Александра Теплякова о взыскании с ПАО «Татфондбанк» более 15,1 миллиарда рублей в пользу банка «Советский», говорится в решении суда.

Эрмитаж подал иск в суд к Военно-промышленному банку на 3,1 млн руб

15:49 05/10/2016 Государственный Эрмитаж подал заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Военно-промышленного банка (ВПБ) 3,1 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера