Выявлена недостача имущества ростовского Капиталбанка в размере 805 млн руб

18:40 05/10/2016







МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Инвентаризация имущества ростовского АКБ «Капиталбанк» выявила недостачу в размере 805,3 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).

Арбитражный суд Ростовской области 6 апреля удовлетворил заявление Центробанка России о признании АКБ «Капиталбанк» банкротом.

Ранее суд оставил без движения заявление банка о собственном банкротстве. В соответствии с пунктом 2 статьи 189.63 Закона о банкротстве к заявлению кредитной организации о признании ее банкротом прилагается копия приказа Банка России об отзыве у организации лицензии на осуществление банковских операций, опубликованного в «Вестнике Банка России», или копия данного приказа, заверенная Банком России. Арбитраж отметил, что доказательства отзыва у Капиталбанка лицензии на осуществление банковских операций заявителем не представлены.

Банк России 15 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Капиталбанка. По информации регулятора, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

По информации ЦБ, адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Капиталбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 февраля он занимал 364-е место в банковской системе РФ.