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Арбитражная практика

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Арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве химпредприятия "Корунд"

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Нижегородской области, Нижегородская область, Россия
13:19 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по заявлению ООО «Диналак» о признании банкротом химического предприятия «Корунд», контролируемого компанией Petrochemical Holding (Австрия), говорится в материалах суда.

Причина прекращения производства по делу не указана.

Суд в августе оставил без рассмотрения заявление ООО «ЕТС – Химические Материалы» о банкротстве «Корунда». Заявление оставлено без рассмотрения в связи с погашением задолженности перед ООО.

Кроме того, арбитражный суд в октябре 2015 года прекратил производство по заявлению китайской фирмы Wanhua Chemical Group Co. Ltd о признании «Корунда» банкротом. Производство по делу было прекращено в связи с тем, что заявитель и должник заключили мировое соглашение. Предприятие «Корунд» по соглашению будет выплачивать заявителю долг в размере 1,03 миллиона долларов траншами (дата последнего платежа – 2 августа 2016 года).

Одно из старейших химических предприятий России ООО «Корунд» было основано в 1915 году. Оно выпускает синтетические корунды, цианиды, а также полимерную, полиэфирную и лакокрасочную продукцию.

Имущественный комплекс «Корунд» 30 апреля 2004 года был продан на торгах. В настоящее время 100% ООО «Корунд» принадлежит австрийской Petrochemical Holding.

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Арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве химпредприятия "Корунд"

13:19 06/10/2016 Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по заявлению ООО «Диналак» о признании банкротом химического предприятия «Корунд», контролируемого компанией Petrochemical Holding (Австрия), говорится в материалах суда.
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