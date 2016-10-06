Апелляция подтвердила нарушение "Победой" правил в части провоза ручной клади

13:52 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Авиакомпания «Победа» на законность предписания Ространснадзора, касающегося снятия ограничений на бесплатный провоз в салоне самолета ручной клади, говорится в материалах суда.

Авиакомпания обжаловала в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 22 июля, когда ей было отказано в иске к ведомству.

Ранее Общественная палата (ОП) РФ сообщила о поступлении жалоб от ее члена Дмитрия Чугунова, зампреда комитета по образованию Госдумы РФ Алены Аршиновой и частного лица. Чугунов сообщил о невежливом отношении персонала лоукостера к пассажирам, а также обратил внимание на условия провоза личных вещей и багажа на борту. Член ОП РФ рассказал, что отказался дополнительно оплатить три места ручной клади общим весом до 10 кг и был снят с рейса. Депутат Аршинова в обращении в Ространснадзор сообщила, что ее обязали доплатить 2 тысячи рублей за провоз в салоне самолета «дамской сумочки в виде рюкзака».

Ространснадзор отметил, что правила авиакомпании «Победа» не соответствуют требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров. Также лоукостер нарушает нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, то есть перевозчик взимает плату за вещи, «разрешенные к перевозке сверх нормы бесплатного провоза багажа без взимания платы», отметило ведомство.

Авиакомпания считает, что она соблюдает требования Воздушного кодекса РФ. В частности, личные вещи, регламентированные перечнем, допускаются к бесплатному провозу в салоне, а одно место багажа до 10 кг допускается к бесплатной перевозке — в багажном отсеке. Также в авиакомпании сообщили, что питание на борту, согласно законодательству, может не предоставляться, если это зафиксировано в правилах авиакомпании и пассажир уведомлен об этом до покупки билета.

Как установлено пунктом 89 Федеральных авиационных правил, за провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, иного багажа, подлежащего оплате, взимается плата по тарифу, установленному перевозчиком. Оплата перевозки такого багажа оформляется квитанцией для оплаты сверхнормативного багажа или ордером разных сборов.

Суд в решении отметил, что при провозе багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа заявитель обязан был оформить квитанцию для оплаты сверхнормативного багажа. Однако из материалов дела следует, что дополнительная оплата за провоз ручной клади была оформлена лишь кассовым чеком без указания причин оплаты, без оформления квитанции для оплаты сверхнормативного багажа или ордера разных сборов, говорится в решении суда.

Это, по мнению арбитража, подтверждает доводы Ространснадзора об отсутствии выполнения авиакомпанией требований законодательства в области гражданской авиации в части взимания дополнительной оплаты за провоз ручной клади на борту воздушного судна.