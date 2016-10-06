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Бизнесмен, не вернувший Кобзону долг в $25 млн, обжаловал приговор

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Одинцовский суд Московской области, Иосиф Кобзон, Московская область, Россия
14:14 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Одинцовский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор бизнесмену Вагифу Пейсахову, который не вернул народному артисту СССР Иосифу Кобзону занятые в долг 25 миллионов долларов, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"В Одинцовский городской суд Московской области поступила жалоба на приговор. Однако дата ее рассмотрения пока не назначена", — сказала собеседница агентства.

Ранее суд признал Пейсахова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По данным обвинения, Пейсахов неоднократно одалживал у Кобзона деньги на развитие бизнеса, но в какой-то момент перестал их возвращать. В феврале 2014 года Кобзон и Пейсахов официально заключили два договора займа на 25 миллионов долларов, которые накопились по суммам долгов. Через месяц Пейсахов сообщил, что выполнить обязательства по договорам не может, так как все занятые деньги проиграл в покер.

Кобзон обратился в полицию, по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Во время следствия было установлено, что бизнесмен изначально не собирался возвращать деньги Кобзону.

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Бизнесмен, не вернувший Кобзону долг в $25 млн, обжаловал приговор

14:14 06/10/2016 Одинцовский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор бизнесмену Вагифу Пейсахову, который не вернул народному артисту СССР Иосифу Кобзону занятые в долг 25 миллионов долларов, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.
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