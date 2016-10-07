Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
07/10/2016 16:50
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Инвентаризация имущества банка "Ренессанс" выявила недостачу в 5,5 млрд руб

Контекст
Теги: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Москва, Россия
13:21 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт – РАПСИ. Инвентаризация ООО КБ «Ренессанс» выявила недостачу имущества на 5,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

Наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием подтверждающих документов (кредитные договоры, заключенные с физическими и юридическими лицами на общую сумму 3,8 миллиарда рублей).

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются иски о взыскании задолженности по кредитам на основании документов, имеющихся в наличии, сообщило АСВ.

Центробанк (ЦБ) России в августе сообщил, что стоимость активов банка «Ренессанс» не превышает 5,5 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 9,5 миллиарда рублей.

Кроме того, отмечает регулятор, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации в преддверии отзыва у банка лицензии на осуществление операций установлены факты утраты правоустанавливающей документации на активы банка на сумму 3,7 миллиарда рублей. Помимо прочего, обнаружены операции, свидетельствующие о выводе активов посредством заключения договоров цессии с рядом компаний, в том числе компаний-нерезидентов, на общую сумму 900 миллионов рублей, говорится в сообщении регулятора.

Арбитражный суд Москвы 24 февраля удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом банка «Ренессанс».

Приказ об отзыве лицензии у банка был подписан 14 декабря 2015 года. По информации регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов в необходимом объеме банк утратил значительную часть собственных средств (капитала), сообщил ЦБ РФ.

АСВ в декабре 2015 года сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка «Ренессанс», размер которого составит около 9,5 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 13,3 тысячи вкладчиков банка.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 декабря 2015 года он занимал 242-ое место в банковской системе РФ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Инвентаризация имущества банка "Ренессанс" выявила недостачу в 5,5 млрд руб

13:21 07/10/2016 Инвентаризация ООО КБ «Ренессанс» выявила недостачу имущества на 5,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Внешпромбанк дополнительно выплатит вкладчикам 1,57 млрд руб - АСВ

15:59 07/10/2016 Внешпромбанк дополнительно направит 1,57 миллиарда рублей на выплату кредиторам первой очереди (вкладчики), говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

Мосгорсуд отправил осужденных за аварию в московском метро в колонию-поселение

14:44 07/10/2016 Московский городской суд изменил вид исправительного учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение Анатолию Круглову, Валерию Башкатову, Юрию Гордову и Алексею Трофимову, осужденным по делу об аварии в московском метро в июле 2014 года, в результате которой погибли 24 человека.

Что скрывают иностранные инвестиции

11:36 07/10/2016 Деятельность иностранных компаний в России принято оценивать по размерам их инвестиций. При этом в открытых источниках до сих пор не было проведено серьезного исследования об их использовании в нашей стране. РАПСИ попросило экономистов и юристов проанализировать схему функционирования иностранных инвестиций в России на примере шведской компании ИКЕА, позиционирующей себя как крупнейшего инвестора в нашей стране.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера