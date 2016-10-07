Инвентаризация имущества банка "Ренессанс" выявила недостачу в 5,5 млрд руб

13:21 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт – РАПСИ. Инвентаризация ООО КБ «Ренессанс» выявила недостачу имущества на 5,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

Наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием подтверждающих документов (кредитные договоры, заключенные с физическими и юридическими лицами на общую сумму 3,8 миллиарда рублей).

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются иски о взыскании задолженности по кредитам на основании документов, имеющихся в наличии, сообщило АСВ.

Центробанк (ЦБ) России в августе сообщил, что стоимость активов банка «Ренессанс» не превышает 5,5 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 9,5 миллиарда рублей.

Кроме того, отмечает регулятор, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации в преддверии отзыва у банка лицензии на осуществление операций установлены факты утраты правоустанавливающей документации на активы банка на сумму 3,7 миллиарда рублей. Помимо прочего, обнаружены операции, свидетельствующие о выводе активов посредством заключения договоров цессии с рядом компаний, в том числе компаний-нерезидентов, на общую сумму 900 миллионов рублей, говорится в сообщении регулятора.

Арбитражный суд Москвы 24 февраля удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом банка «Ренессанс».

Приказ об отзыве лицензии у банка был подписан 14 декабря 2015 года. По информации регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов в необходимом объеме банк утратил значительную часть собственных средств (капитала), сообщил ЦБ РФ.

АСВ в декабре 2015 года сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка «Ренессанс», размер которого составит около 9,5 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 13,3 тысячи вкладчиков банка.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 декабря 2015 года он занимал 242-ое место в банковской системе РФ.