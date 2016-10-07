"Мостовик" отказался от требования в 3,3 млрд руб к своей московской "дочке"

15:27 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт — РАПСИ. НПО «Мостовик» (Омск) отказалось от требования в размере 3,3 миллиарда рублей к своей дочерней структуре ООО «Мостовик девелопмент», говорится в определении Девятого арбитражного апелляционного суда.

Производство по заявлению «Мостовика» прекращено.

Ранее Арбитражный суд Москвы 16 августа удовлетворил заявление НПО о включении долга перед ним в размере 2,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов «Мостовик девелопмент». Заявление НПО было удовлетворено частично, так как оно просило включить долг перед ним в размере 3,3 миллиарда рублей. Это определение суда было обжаловано «Мостовиком» в апелляции.

ООО «Мостовик девелопмент» в рамках дела о банкротстве ведет переговоры с основным кредитором (Внешэкономбанк) относительно заключения мирового соглашения.

Арбитраж в марте отказал в удовлетворении ходатайства Внешэкономбанка об отстранении Олега Киселева от исполнения обязанностей временного управляющего «Мостовик девелопмент». Кроме того, суд в декабре 2015 года удовлетворил заявление Внешэкономбанка о включении долга перед ним в размере 2,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ООО.

Процедура наблюдения была введена в ООО 12 октября 2015 года, временным управляющим компании был назначен Киселев. Иск о несостоятельности был направлен в суд ЗАО «Западно-сибирский машиностроительный завод».

Компания «Мостовик девелопмент» занимается проведением маркетинговых исследований на рынке недвижимости предпроектных и проектных работ, содействием в привлечении финансовых ресурсов в проект. Уставный капитал компании — 1,3 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Омской области 2 июня 2015 года прекратил внешнее управление в НПО «Мостовик» и признал его банкротом. Конкурсным управляющим должника был утвержден Михаил Котов.

Согласно отчету временного управляющего предприятия Анны Нехиной, общая сумма требований кредиторов «Мостовика» на 10 февраля 2015 года составляла 57,4 миллиарда рублей, из них требования почти на 19 миллиардов рублей обеспечены залогом имущества должника.

«Мостовик» занимался проектированием и строительством в Сочи олимпийских объектов: Большой ледовой арены для хоккея с шайбой на 12 тысяч мест, санно-бобслейной трассы, объектов транспортной инфраструктуры.