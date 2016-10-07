Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
07/10/2016 22:53
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

"Мостовик" отказался от требования в 3,3 млрд руб к своей московской "дочке"

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Мостовик, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
15:27 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт — РАПСИ. НПО «Мостовик» (Омск) отказалось от требования в размере 3,3 миллиарда рублей к своей дочерней структуре ООО «Мостовик девелопмент», говорится в определении Девятого арбитражного апелляционного суда.

Производство по заявлению «Мостовика» прекращено.

Ранее Арбитражный суд Москвы 16 августа удовлетворил заявление НПО о включении долга перед ним в размере 2,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов «Мостовик девелопмент». Заявление НПО было удовлетворено частично, так как оно просило включить долг перед ним в размере 3,3 миллиарда рублей. Это определение суда было обжаловано «Мостовиком» в апелляции.

ООО «Мостовик девелопмент» в рамках дела о банкротстве ведет переговоры с основным кредитором (Внешэкономбанк) относительно заключения мирового соглашения.

Арбитраж в марте отказал в удовлетворении ходатайства Внешэкономбанка об отстранении Олега Киселева от исполнения обязанностей временного управляющего «Мостовик девелопмент». Кроме того, суд в декабре 2015 года удовлетворил заявление Внешэкономбанка о включении долга перед ним в размере 2,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ООО.

Процедура наблюдения была введена в ООО 12 октября 2015 года, временным управляющим компании был назначен Киселев. Иск о несостоятельности был направлен в суд ЗАО «Западно-сибирский машиностроительный завод».

Компания «Мостовик девелопмент» занимается проведением маркетинговых исследований на рынке недвижимости предпроектных и проектных работ, содействием в привлечении финансовых ресурсов в проект. Уставный капитал компании — 1,3 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Омской области 2 июня 2015 года прекратил внешнее управление в НПО «Мостовик» и признал его банкротом. Конкурсным управляющим должника был утвержден Михаил Котов.

Согласно отчету временного управляющего предприятия Анны Нехиной, общая сумма требований кредиторов «Мостовика» на 10 февраля 2015 года составляла 57,4 миллиарда рублей, из них требования почти на 19 миллиардов рублей обеспечены залогом имущества должника.

«Мостовик» занимался проектированием и строительством в Сочи олимпийских объектов: Большой ледовой арены для хоккея с шайбой на 12 тысяч мест, санно-бобслейной трассы, объектов транспортной инфраструктуры.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

"Мостовик" отказался от требования в 3,3 млрд руб к своей московской "дочке"

15:27 07/10/2016 НПО «Мостовик» (Омск) отказалось от требования в размере 3,3 миллиарда рублей к своей дочерней структуре ООО «Мостовик девелопмент», говорится в определении Девятого арбитражного апелляционного суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Участники съезда третейских судов: популярность коммерческих арбитражей растет

17:11 07/10/2016 Несмотря на то, что третейские суды пока еще не стали полновесными конкурентами обычным судам, они набирают популярность и становятся все более эффективнее. Такое мнение выразили участники V съезда третейских судов РФ.

Вкладчики Военно-промышленного банка получат 28,7 млрд руб - АСВ

19:47 07/10/2016 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Военно-промышленного банка (ВПБ), размер которого составит около 28,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

Что скрывают иностранные инвестиции

11:36 07/10/2016 Деятельность иностранных компаний в России принято оценивать по размерам их инвестиций. При этом в открытых источниках до сих пор не было проведено серьезного исследования об их использовании в нашей стране. РАПСИ попросило экономистов и юристов проанализировать схему функционирования иностранных инвестиций в России на примере шведской компании ИКЕА, позиционирующей себя как крупнейшего инвестора в нашей стране.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера