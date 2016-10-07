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Арбитражная практика

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Выявлена недостача имущества банка "Унифин" на 456 млн руб - АСВ

Контекст
Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Москва, Россия
16:44 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ. Инвентаризация банка «Универсальные финансы» («Унифин») выявила недостачу имущества в размере 456,1 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

Наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по прочим активам на сумму 273,3 миллиона рублей, а также по основным средствам (банковское оборудование, оргтехника, мебель, недвижимое имущество) на общую сумму 149,7 миллиона рублей.

Арбитражный суд Москвы 26 апреля удовлетворил заявление Центробанка России о признании банка «Унифин» несостоятельным (банкротом).

Регулятор 15 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Унифина».

Такое решение было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, как отметил регулятор, кредитная организация не могла удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Банк «Унифин» является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 февраля он занимал 239-ое место в банковской системе РФ.

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Выявлена недостача имущества банка "Унифин" на 456 млн руб - АСВ

16:44 07/10/2016 Инвентаризация банка «Универсальные финансы» («Унифин») выявила недостачу имущества в размере 456,1 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).
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