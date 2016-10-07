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Вкладчики Военно-промышленного банка получат 28,7 млрд руб - АСВ

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Теги: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Москва, Россия
19:47 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Военно-промышленного банка (ВПБ), размер которого составит около 28,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

За страховым возмещением могут обратиться около 78 тысяч вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 10 октября 2016 года по 10 октября 2017 года через ВТБ 24, Россельхозбанк и РНКБ Банк, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 10 октября 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Центральный банк (ЦБ) России 26 сентября издал приказ об отзыве у ВПБ лицензии. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

При неудовлетворительном качестве активов ВПБ неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. По информации ЦБ РФ, надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации в уполномоченный орган.

Согласно данным отчетности, по величине активов ВПБ на 1 сентября занимал 89-ое место в банковской системе РФ.

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Вкладчики Военно-промышленного банка получат 28,7 млрд руб - АСВ

19:47 07/10/2016 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Военно-промышленного банка (ВПБ), размер которого составит около 28,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.
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