Требования вкладчиков в размере 67 млрд руб включены в реестр КБ "Интеркоммерц"

RIA Novosti

09:00 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Требования 8,7 тысячи вкладчиков на сумму 67,6 миллиарда рублей включены в реестр требований кредиторов первой очереди банка «Интеркоммерц», говорится в сообщении государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, конкурсный управляющий).

Всего в реестр требований кредиторов банка включены требования на 85,5 миллиарда рублей.

В августе банк «Интеркоммерц» направил в Арбитражный суд Москвы заявления о признании недействительными дополнительных соглашений к трудовым договорам об увеличении заработной платы, заключенных с лицами, занимавшими в банке руководящие должности.

АСВ в июле сообщило, что планируемые расходы (затраты) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении банка «Интеркоммерц» до 30 сентября составят 228,5 миллиона рублей. В материалах агентства отражены планируемые расходы на проведение мероприятий конкурсного производства. Фактические расходы производятся на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг (работ), сообщил управляющий.

Кроме того, Б РФ в марте сообщил, что стоимость активов банка «Интеркоммерц» не превышает 26,6 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 91,8 миллиарда рублей.

Регулятор и АСВ совместно с временной администрацией по управлению банком «Интекоммерц» в ходе анализа финансового положения банка установили факты масштабного вывода активов кредитной организации, осуществленных, в том числе, в период наличия проблем с платежеспособностью.

В частности, в третьей декаде января 2016 года посредством заключения сделок купли-продажи иностранной валюты у банка взамен высоколиквидных активов возникли требования к компаниям - нерезидентам с неизвестной платежеспособностью на общую сумму не менее 4,1 миллиарда рублей, а также осуществлены сделки с обременением, которые привели к утрате активов на общую сумму не менее 4,3 миллиарда рублей, сообщил регулятор.

Также временной администрацией выявлено, что большая часть кредитного портфеля юридических лиц на сумму не менее 48,8 миллиарда рублей имеет признаки «технических» ссуд.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генпрокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Арбитражный суд Москвы 29 апреля по заявлению Центробанка России признал ООО КБ «Интеркоммерц» банкротом. Стоимость имущества (активов) банка «Интеркоммерц» составляет 12,5 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 91,7 миллиарда рублей, говорится в решении арбитражного суда Москвы о банкротстве кредитной организации.