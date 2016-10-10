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Арбитражная практика

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ВТБ вновь подал заявление о банкротстве сына экс-премьера РФ Черномырдина

Контекст
Теги: Банкротство, ВТБ, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
12:27 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ. ПАО Банк ВТБ вновь подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, говорится в определении суда.

Заявления оставлено без движения до 11 ноября в связи с его ненадлежащим оформлением.

Банк 7 июня подавал в столичный арбитражный суд заявление о банкротстве Виталия Черномырдина, однако 10 июня кредитная организация заявила ходатайство о возвращении его заявления.

Ранее в банке ВТБ подтвердили РИА Новости, что должник является сыном экс-премьера. «Мы подтверждаем, что речь о сыне Виктора Черномырдина», — сказал представитель пресс-службы банка. Как пояснил собеседник агентства, банк подал заявление о признании банкротом Виталия Черномырдина в связи с неисполнением кредитных обязательств компанией ООО «Кронемет Рус», по займу которой он является личным поручителем.

Сумму долга, послужившего основанием для обращения в суд с заявлением о банкротстве Черномырдина, представитель банка не назвал. Позднее банк отозвал свой комментарий по поводу требования признать банкротом Виталия Черномырдина.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Кронемет Рус» с уставным капиталом 1 миллион рублей было учреждено в 2008 году, его единственным участником является зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Balion Trading Limited. Основным видом деятельности «Кронемет Рус» указана обработка отходов и лома цветных металлов. В настоящее время фирма находится в стадии ликвидации.

Арбитраж Санкт-Петербурга в сентябре 2014 года признал ООО «Кронемет Рус» банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В ходе рассмотрения дела о банкротстве суд включил в реестр требований «Кронемет Рус» задолженность перед ВТБ в размере более 252 миллионов рублей. Долг возник по двум кредитным договорам, заключенным в 2010 и 2011 годах.

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ВТБ вновь подал заявление о банкротстве сына экс-премьера РФ Черномырдина

12:27 10/10/2016 ПАО Банк ВТБ вновь подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, говорится в определении суда
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