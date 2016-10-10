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Арбитражная практика

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Суд оставил без рассмотрения один из исков Google к ФАС об отмене штрафа

Сюжет: Google в российских судах
Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд города Москвы, Google, Москва, Россия
12:37 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения одно из заявлений компании Google о признании незаконным и отмене постановления ФАС о наложении штрафа в размере 438 миллионов рублей, говорится в определении суда.

В сентябре компания подала в арбитражный суд два аналогичных заявления к ФАС.

Суд первое поступившее исковое заявление принял к производству 2 сентября и назначил предварительное заседание по нему на 25 октября. Второй иск суд принял к производству 7 сентября, назначив предварительные слушания на 5 октября. В этих заявлениях компания просила признать незаконным одно постановление от 11 августа по делу об административном правонарушении и прекратить по нему производство.

Затем компания Google направила в суд ходатайство об оставлении второго заявления без рассмотрения, поскольку в производстве Арбитражного суда Москвы находится дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Ведомство 18 сентября 2015 года признало Google нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушения корпорации выразились в обязательной установке на мобильные устройства под управлением операционной системы Android магазина приложений Google Play, а также размещения на приоритетных позициях поисковой системы. Кроме того, действия Google приводили к запрету на предустановку иных приложений других разработчиков, говорится в сообщении антимонопольщиков.

ФАС предписала устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс».
Между сторонами уже рассматривается спор в арбитраже об оспаривании решения и предписания ФАС.

Арбитражный суд Москвы 15 марта отклонил заявление компании Google, в котором она требовала отменить решение и предписание ФАС, признавшей Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android.

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 августа оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому был отклонен иск американской фирмы Google к ФАС.

Ранее СМИ сообщали о том, что ФАС обсуждает с компанией вопрос о возможности заключения мирового соглашения по делу. Однако стороны не смогли договориться.

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Суд оставил без рассмотрения один из исков Google к ФАС об отмене штрафа

12:37 10/10/2016 Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения одно из заявлений компании Google о признании незаконным и отмене постановления ФАС о наложении штрафа в размере 438 миллионов рублей, говорится в определении суда.
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