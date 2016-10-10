ЦБ РФ подал иск о банкротстве Регионального коммерческого банка

15:12 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт – РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Ульяновской области о признании банкротом АО «Региональный коммерческий банк», говорится в материалах суда.

Регулятор 19 сентября принял решение об отзыве у кредитной организации лицензии.

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган. По информации регулятора, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России.

