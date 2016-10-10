Иск кипрской фирмы к Holodilnik.ru на 461 млн руб отложен на ноябрь

РАПСИ

17:35 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 14 ноября рассмотрение по правилам первой инстанции заявления кипрской компании UCF Partners Limited о взыскании с ООО «Эдил-импорт» (интернет-магазин Holodilnik.ru) 461,4 миллиона рублей компенсации за нарушение исключительных прав на аудиовизуальные произведения, говорится в определении суда.

Компания обжаловала в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 13 апреля.

Апелляционный суд посчитал, что для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, необходимо привлечь к участию в деле ООО «Контрапунто» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

По мнению истца, он является правообладателем аудиовизуальных произведений, представляющих собой рекламные ролики, хронометражем пять секунд каждый. Как указал истец, ответчик без соответствующего разрешения размещал эти ролики в эфирной сетке телеканалов «Россия 1», «Рен ТВ» и «2х2» в период с июля по ноябрь 2013 года в рамках проведения рекламной компании принадлежащего ответчику («Эдил-импорт») интернет-магазина Holodilnik.ru.

Компания «Зуйков и партнеры», представляющая в суде интересы ответчика, считает, что кипрская компания не доказала наличие у нее исключительных прав на спорные ролики и факт размещения ответчиком спорных роликов в эфирной сетке федеральных телеканалов. Кроме того, истец не предоставил суду документально подтвержденные сведения о том, какой ролик, когда и сколько раз выходил в эфир. «В этой связи требование о взыскании компенсации, размер которой рассчитывается исходя из количества актов публичного исполнения роликов на вышеуказанных телеканалах, равно как и расчет суммы иска можно и нужно считать необоснованными», — говорится в сообщении ответчика.

Также, по мнению ответчика, подача компанией UCF Partners Limited искового заявления к ООО «Эдил-импорт» является ярким примером злоупотребления правом. Ответчик сообщил, что одним из третьих лиц, привлеченных к участию в деле, являлась компания, участвовавшая в создании аудиовизуальных произведений, предназначенных для размещения в эфирной сетке федеральных телеканалов. При этом, по информации «Зуйков и партнеры», учредитель этой компании состоит в супружеских отношениях с генеральным представителем UCF Partners Limited (истец) на территории РФ.

Ответчик считает, что, подавая иск о защите прав на спорные ролики, истец пытается получить компенсацию за якобы имевшее место нарушение прав на спорные ролики, за размещение которых в соответствии с договором с ответчиком отвечало одно из третьих лиц (учредителем которого является супруга представителя ответчика на территории РФ).