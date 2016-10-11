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Арбитражная практика

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ЦБ РФ подал иск о банкротстве московского Военно-промышленного банка

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
18:50 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом Военно-промышленного банка (ВПБ), говорится в материалах суда.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 7 октября сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам ВПБ, размер которого составит около 28,7 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 78 тысяч вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 10 октября 2016 года по 10 октября 2017 года через ВТБ 24, Россельхозбанк и РНКБ Банк, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 10 октября 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Центральный банк России 26 сентября издал приказ об отзыве у ВПБ лицензии. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

При неудовлетворительном качестве активов ВПБ неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. По информации ЦБ РФ, надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации в уполномоченный орган.

Согласно данным отчетности, по величине активов ВПБ на 1 сентября занимал 89-ое место в банковской системе РФ.

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ЦБ РФ подал иск о банкротстве московского Военно-промышленного банка

18:50 10/10/2016 Центральный банк (ЦБ) России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом Военно-промышленного банка (ВПБ), говорится в материалах суда.
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