"Аэрофлот" подал иск в арбитраж к "Оренбургским авиалиниям" на 4,2 млрд руб

19:00 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. ПАО «Аэрофлот» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с АО «Оренбургские авиалинии» 4,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Дата слушаний не определена.

Также суд планирует 19 октября рассмотреть иск «Аэрофлота» о взыскании с АО «Оренбургские авиалинии» 6,14 миллиарда рублей.

Арбитраж 31 августа по еще одному иску «Аэрофлота» взыскал с АО «Оренбургские авиалинии» 2,198 миллиарда рублей. «Аэрофлот» просил взыскать задолженность по договору займа от 4 апреля 2016 года, в том числе 1,9 миллиарда рублей основного долга, а также проценты и пени. Займ должен был быть возвращен в мае 2016 года, однако этого сделано не было. На заседании представитель истца отметил, что согласно отзыву ответчика, «Оренбургские авиалинии» фактически признали долг. Представитель ответчика на заседание не явился.

В начале июня Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Оренбургских авиалиний», входящих в группу «Аэрофлот», из-за объединения с авиакомпанией «Россия».

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и создана на базе трех региональных перевозчиков группы: «России», «Донавиа» и «Оренбургских авиалиний». Авиакомпания базируется в Санкт-Петербурге, имеет филиалы в Москве, Ростове-на-Дону и Оренбурге.