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Арбитражная практика

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Управляющий экс-партнера метро по рекламе просит суд продлить срок банкротства

Контекст
Теги: Московский метрополитен, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:30 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ. Конкурсный управляющий ООО «Авто Селл» (ранее занималось размещением рекламы в метрополитене) подал ходатайство в Арбитражный суд Московской области о продлении срока банкротства организации, говорится в определении суда.

Ходатайство управляющего Сергея Тилькунова будет рассмотрено судом 8 ноября.

Суд в августе частично удовлетворил заявление ГУП «Московский метрополитен» и включил в реестр кредиторов компании «Авто Селл» требование на общую сумму 1,37 миллиарда рублей.

В частности, суд включил требование ГУП «Московский метрополитен» в размере 894,3 миллиона рублей основного долга и 476,3 миллиона рублей неустойки в третью очередь реестра кредиторов должника. В заявлении ГУП просило включить в реестр кредиторов задолженность в размере свыше 4 миллиардов рублей.

Как указал суд, между кредитором, должником и департаментом средств массовой информации и рекламы Москвы 23 июня 2011 года был заключен договор на право размещения средств рекламы в столичном метрополитене. По договору ООО «Авто Селл» приняло на себя обязательство оплачивать стоимость права размещения средств рекламы авансовыми платежами. За период с апреля по июль 2015 года задолженность ООО «Авто Селл» перед кредитором по оплате стоимости права размещения средств рекламы составила 894,3 миллион рублей, говорится в материалах суда.

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда города Москвы от 18 декабря 2015 года с должника в пользу ГУП было взыскано 728,7 миллиона рублей задолженности по оплате стоимости права размещения средств рекламы за период с апреля по июнь 2015 года и 396,1 миллиона рублей неустойки. До настоящего времени задолженность ООО «Авто Селл» перед ГУП «Московский метрополитен» не погашена, указал суд.

Суд, уменьшая сумму неустойки, указал, что заявленная кредитором сумма в размере 3,147 миллиарда рублей несоразмерна последствиям нарушения обязательств должника, поскольку более чем в три раза превышает размер задолженности по основному долгу.

Подмосковный суд 11 мая по заявлению «Авто Селл» признал компанию банкротом.

Московский метрополитен в июле 2015 года был вынужден принять решение о расторжении договора с компанией «Авто Селл» в одностороннем порядке в соответствии с законодательством. Соответствующее уведомление было направлено в адрес ООО «Авто Селл» 9 июля 2015 года.

В сообщении метрополитена отмечалось, что с весны 2015 года метрополитен неоднократно направлял компании претензии с требованием об уплате денежных средств, в связи с невыполнением обязательств по действующему договору. Тем не менее, реакции со стороны компании не последовало, попыток погасить задолженность не предпринималось.

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Управляющий экс-партнера метро по рекламе просит суд продлить срок банкротства

09:30 11/10/2016 Конкурсный управляющий ООО «Авто Селл» (ранее занималось размещением рекламы в метрополитене) подал ходатайство в Арбитражный суд Московской области о продлении срока банкротства организации, говорится в определении суда.
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