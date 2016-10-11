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Арбитражная практика

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Арендатор требует взыскать 20 млн руб с владельца Stadium Live

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:59 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ. ООО "Социум-Сооружение" подало апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы об оставлении без рассмотрения его заявления о взыскании долга в размере 20,2 миллиона рублей с владельца известного столичного клуба Stadium Live, двери которого в июле за долги опечатали судебные приставы, говорится в определении суда.

Компания обжаловала в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 23 сентября.

В производстве суда уже находится на рассмотрении заявление компании "Социум-Сооружение", ранее предоставившей ООО "Стадиум Лайв" в аренду здание клуба на Ленинградском проспекте, к ООО на 63,7 миллиона рублей.

Истец в мае обращался с заявлением об ускорении рассмотрения этого спора к председателю Арбитражного суда Москвы Сергею Чуче, который отказал в требовании компании.

Кроме того, арбитраж Москвы 25 апреля по заявлению "Социум-Сооружение" взыскал с ООО "Стадиум Лайв" 951 тысячу рублей пени по договору аренды здания, где располагается клуб.

По информации управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, ранее поступил исполнительный документ из столичного арбитражного суда об обязании компании "Стадиум Лайв" освободить арендуемые помещения (Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17). В настоящее время все входные двери опечатаны, имущество, находящееся на территории освобождаемого участка, описано и передано "на ответственное хранение представителям взыскателя", сообщили в июле приставы.

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Арендатор требует взыскать 20 млн руб с владельца Stadium Live

09:59 11/10/2016 ООО "Социум-Сооружение" подало апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы об оставлении без рассмотрения его заявления о взыскании долга в размере 20,2 миллиона рублей с владельца известного столичного клуба Stadium Live, двери которого в июле за долги опечатали судебные приставы, говорится в определении суда.
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